Ganó $100 millones en máquina tragamonedas, pero no le quieren pagar el premio

Un obrero de la construcción que vive junto a su familia en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz, tuvo un golpe de suerte. El jueves 7 de julio fue al casino de Río Gallegos y ganó $100.000.000.

Sin embargo, la alegría duró poco porque le dijeron que no le iban a pagar el premio porque la máquina tenía un desperfecto. A pesar de esto, el hombre logró sacar una foto donde se ve el importe que había ganado.

Ese día, ingresó al lugar y fue directo a las tragamonedas. Se sentó, hizo un par de jugadas hasta que ganó la millonaria suma. En total apostó alrededor de $6000.

En diálogo con TN el damnificado contó: “La máquina empezó a sonar cuando gané. Se acercó uno de los chicos que estaba en el salón, me felicitó y me dijo ‘ya vuelvo que te tengo que tomar los datos’. Al ratito volvió y cuando estaba anotando mis datos, apareció la encargada y le preguntó qué estaba haciendo. El chico le contó y la mujer dijo que no me iban a pagar el premio porque la máquina tenía un desperfecto”.

El damnificado puso sacarle una foto al tragamonedas. (Foto: TN).

Ante el desconcierto, sacó una foto de la máquina donde se lee la cifra que había ganado mientras otros jugadores se acercaban a felicitarlo. Se retiró del lugar, pero a la hora volvió buscando una respuesta y nuevamente se negaron a otorgarle el premio.

“Enseguida me puse en contacto con un abogado para que me indicara qué tenía que hacer. La verdad es que yo gané en buena ley, no hice trampa. Si la máquina funcionaba mal, no es mi problema. Estoy esperanzado en que lo voy a cobrar”, concluyó.

Los abogados del damnificado hicieron la denuncia en Defensa del Consumidor. (Foto: TN).

La denuncia en la comisaría y en Defensa del Consumidor

Los abogados Jesica Isa y Gustavo Insaurralde, llevan adelante la causa. Tras la denuncia que el damnificado realizó en la comisaría, los letrados hicieron lo mismo en Defensa del Consumidor.

Explicaron a TN que esto se hace para acercar a las partes. “Hay testigos que vieron lo que pasó en la sala del casino, por eso les pedimos que se acerquen a nosotros. Además, pedimos las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar, pero aún no las tenemos”, detallaron.

TN se comunicó en dos oportunidades con el casino de Río Gallegos, pero hasta el momento no consiguió una respuesta.