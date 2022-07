Brutal femicidio en Tartagal: la mujer tenía más de 15 puñaladas

El viernes ocurrió un nuevo femicidio en Salta. Una nueva muerte violenta sacude al norte provincial. En Tartagal hallaron sin vida de una mujer que ya fue reconocida como Brenda Guadalupe Rivero, de 26 años.

El hecho se dio a conocer entre los vecinos y los medios de comunicación cerca de las 9 de la mañana, sin embargo, mucho más temprano se ejecutó la llamada al 911 dando a conocer que la mujer ya estaba en el lugar y desde entonces empezaron a trabajar en el caso.

Desde ahí, hay muchas hipótesis, la primera es que habría asistido a una fiesta, pero lo cierto es que la causa permanece en investigación. Según trascendió, la autopsia pudo determinar que tenía más de 15 puñaladas en su abdomen.

En diálogo con Multivisión Federal, una de sus hermanas dijo que hay un solo detenido que se ensañó con ella. “No nos dan más información de nada, no nos dicen el nombre del muchacho. Ella tenía problemas de adicciones, pero nunca salía del barrio”, indicó.

“Nos contaron que vino un muchacho, la levantó en la moto y ella se fue. Otros nos dijeron que todo ese día estuvieron buscando varias chicas adictas para llevarlas a una fiesta de cumpleaños del padre del asesino”, agregó.

Otra familiar contó que “ella no tenía una herida, eran muchas. "Es impresionante la cantidad que tenía, más de 15 puñaladas, o sea no nos podemos explicar por qué actuó con tanta maldad. Si bien ella tenía una adicción, no le hacía daño a nadie, no era conflictiva ni nada. Nos dijeron también que el hombre que la mató le quiso robar, fue una hazaña tremenda”.

Ante las cámaras hicieron un pedido a la Justicia y a todos los vecinos: “quienes sepan algo o que puedan ser testigos, por favor, les pedimos que se acerquen”.

Se trataría de la décima mujer víctima de femicidio en Salta en lo que va del 2022. El Fiscal de la Unidad de Graves Atentados Contra las Personas, Gonzalo Vega, imputará por femicidio en las próximas a un hombre de 25 años que se encuentra detenido, señalado como el autor de aberrante hecho.