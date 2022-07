Para Esteban, Alejandro Benítez sufrió abandono de persona en Bolivia

Para Juan José Esteban, ministro de Salud de Salta, no se atendió debidamente la emergencia en el caso del motociclista salteño que sufrió un accidente en Bolivia y no recibió la atención médica necesaria por no contar con dólares o pesos bolivianos.

“Hay una atención prehospitalarias que habitualmente es emergente y debe ser inmediata. En el caso del señor Benítez, en la prehospitalarias han ocurrido distintas situaciones que hacen a la figura legal del artículo 106 del código penal de abandono de persona”, indicó.

Esteban explicó que “una persona siniestrada, que es una emergencia, donde hay riesgo de vida, hay que cargarla en la ambulancia y trasladarla a un hospital para que reciba el tratamiento adecuado. Acá, deshumanizadamente, no ocurrió eso”.

Respecto a la reciprocidad en la atención médica entre ambos países, el ministro dijo en La Mañana de CNN Salta que hay diferentes sistemas de gestión. "Tenemos hospitales de autogestión como el Oñativia y San Bernardo, que tienen, a través de la ley de arancelamiento 6662 la posibilidad de recuperar costos. Si un paciente extranjero no demuestra a través de la oficina de asistencia social la carencia, paga. Lo mismo ocurre en el Hospital Público Materno Infantil que es una sociedad del Estado”.

Por último, aclaró que en los hospitales de frontera no pagan los pacientes bolivianos. “En el resto de los hospitales centralizados se atienden permanentemente, eso ocurre en la frontera, tenemos un área de frontera muy amplia, la frontera húmeda, la frontera seca. Habitualmente el paciente del vecino país usa muchísimo la consulta de los hospitales de áreas de frontera nuestra, primero porque en Bolivia les cobran todo y nosotros damos una atención gratuita en los hospitales públicos”.