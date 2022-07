La Aduana rebotó 3000 compras del “puerta a puerta” y volverán a su país de origen: qué paquetes rechazan

La Dirección General de Aduanas devolverá a sus países de origen 3000 paquetes internacionales pertenecientes al servicio “Puerta a puerta”, que nunca fueron retirados por sus compradores. La decisión se basa en la detección de distintas irregularidades.

Según informaron fuentes de la Aduana, las encomiendas cumplieron el plazo legal para su liberación. El proceso de retorno a sus países de origen estará a cargo del prestador de Servicio Postal Correo Argentino S.A., con control del Servicio Aduanero, el cual implicará inspecciones de cantidad, peso y escaneo de cada una de las guías aéreas afectadas.

Las sospechas pasan porque el volumen almacenado no responda a los criterios del “puerta a puerta”, es decir de compras particulares, sino que haya sido utilizado por revendedores que deberían haber importado productos por otro mecanismo.

El trámite de reexpedición será realizado a través del Centro Postal Internacional (Monte Grande) y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hasta el destino final de las mercaderías a origen.

Serán devueltos 3 mil paquetes. (Foto: Dirección General de Aduanas)

Los paquetes que serán regresados contienen:

Indumentaria (ropa y calzado) proveniente de Italia y Francia

Módulos de repuesto para telefonía celular proveniente de China

Lentes y marcos para anteojos provenientes de China.

El peso promedio de las encomiendas es de entre 15 y 20 kg cada una y el período de acumulación de estos envíos va desde enero último, pese a que solo pueden permanecer un máximo de 45 días en el depósito del Correo Argentino.

Al momento de realizar la declaración de importación “puerta a puerta”, el consumidor tiene que pagar la tasa de gestión de correo, que incluye los costos presentación a la Aduana, de almacenaje y la gestión administrativa que hay que realizar con cada uno de los envíos que llegan desde el exterior, independientemente de su peso y valor.

Los paquetes no cumplían con las regularidades. (Foto: Dirección General de Aduanas)

Para poder retirar mercadería, deben cumplirse tres requisitos:

No comprar más de 12 paquetes por año;

Que se destine para uso personal y no comercial;

Que el peso anual no supere los 20 kilogramos.

En el caso de estos paquetes, “no se cumplieron estos requisitos y, por lo tanto, la mercadería será reenviada a su país de origen y el comprador perderá el producto”, informaron desde la Aduana.

Los productos serán devueltos a sus países de origen. (Foto: Dirección General de Aduanas)

Actualmente, el servicio de envíos lo ofrecen desde empresas privadas como Tiendamía, Aerobox, o Pickabox. También se encargan el Correo Argentino o incluso Aerolíneas Argentinas.

Si la compra supera los US$50 se debe abonar el 50% del excedente en concepto de impuestos aduaneros, al tipo de cambio oficial. /TN