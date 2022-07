Juicio a Rangeón: "Esto no es venganza, es justicia”

El juicio al productor de moda, Pablo Rangeón, inicia su segunda semana y tiene expectantes a los salteños sobre lo que va a suceder con la condena. Sobre esto, la abogada de las víctimas, Sandra Domene, contó por Sin Vueltas, programa de InformateSalta emitido por Somos Salta, cómo se desarrolló la primera semana.

Detalló que surgió información que él había adelantado que iba a surgir, con respecto a su relación con el poder hasta el 2019. Pero aseguró que jamás va surgir en su totalidad todo ya que el tribunal no lo permitió porque manifestaban que no hacía objeto a la investigación. “Me opuse, pero no tuvo lugar”, añadió.

“Tuvo un sesgo extorsivo el hecho de manifestar y confirmar que sí le pedían chicas, e hizo referencia a algunos políticos que no nombró, pero dijo que más adelante daría nombres”, agregó la abogada.

Sobre las audiencias, dijo que fueron dentro de lo previsto con el orden y el respeto necesario. “Lo único que he cuestionado es el por qué y para qué en el interrogatorio a las víctimas, es decir, preguntarles por qué no denunciaron al momento del abuso”, afirmó.

Hoy es un día muy importante porque van a estar las pericias de los celulares realizadas por el CIF

Al ser consultada por los primeros cuestionamientos que se dieron cuando la primera víctima denunció los hechos, en torno a que podrían haber tenido una relación de pareja, dijo que “cuando uno habla de parejas, se habla de par, de un acuerdo entre dos, pero es imposible tener una relación con alguien que, en el informe psicólogo, ocupa siempre un rol de superior ante un subordinado”.

“La psicóloga expresó que era un “encantador”, que se encargaba de “crear una realidad de un dador incondicional”, creo que lo describió perfectamente y es tal cual lo que dijeron las víctimas”, afirmó.

Con respecto a las declaraciones de las víctimas, contó que una de ellas salió de declarar y tuvo que ser atendida por el médico. “Algunas de ellas perdieron a su familia por este caso. Creo que tienen mucho miedo, no lo perdieron. Y yo me puse al frente y empecé a trabajar en red con otros organismos porque al principio no tenían ni contención psicológica”, dijo.

Sobre esto añadió que “cuando 3 de ellas habían denunciado en la Comisaría 3ra hace un tiempo atrás, le dijeron que lo que exponían no era motivo de denuncia y fue ahí cuando tuve que accionar”.

“Por cómo van las cosas, yo diría que va a ser una pena elevada porque son 7 delitos. Más allá de todo eso, nosotros lo que buscamos es justicia, no dejar a una persona inocente atrás de las rejas a cualquier precio. Esto no es venganza, es justicia”, señaló Domene.