El Día del Amigo despierta entusiasmo en el sector gastronómico salteño

El calendario marca que este miércoles es 20 de julio, es decir el “Día del Amigo” donde serán muchos los grupos de personas que saldrán a los locales gastronómicos de Salta a disfrutar, celebrar por su amistad y levantar las copas por otro año más de unión. Eso sí, si encuentra mesa ante la cantidad de turistas que hay en Salta.

Al respecto de esta efemérides, InformateSalta se comunicó con Juan Pastore, empresario gastronómico del Paseo Güemes quien señaló que hay expectativas positivas, confiando en que puedan vivir un día a niveles de demanda similares a años anteriores.

“Gracias a Dios en estos tiempos estamos completos por las vacaciones, también estamos con mucha esperanza de poder llegar a los niveles que se habían perdido meses y años anteriores, por lo menos un día queremos estar contentos”, se mostró esperanzado el empresario.

En ese contexto ¿ya tienen reservas de mesas para 4, 6, o más personas? Pastore dijo que aún no: “Parece que la crisis golpea un poquito a la gente, todavía no tenemos reservas, en algunos lugares están preguntando qué vamos a hacer, si habrá promociones pero todavía no hay reservas, creo que la gente optará por ver cómo estará el tiempo” igualmente.

En este punto consideró que aquellos grupos que salgan a celebrar su amistad lo harán el propio miércoles por la noche, no postergando la celebración para los días posteriores al miércoles. “Creo que la gente irá ese día, no creo que lo hagan el fin de semana posterior”, se animó a pronosticar.

“Estamos con algunas promociones en general, las clásicas, y para el Día del Amigo puntualmente estaremos preparando algunas sorpresas que por ahora no las vamos a adelantar”

Con esa expectativa por la actividad que puedan tener este miércoles, Pastore reconoció que hay una preocupación en el rubro debido a una faltante de mercadería que están sintiendo en los últimos días, ya que no consiguen productos de almacén, harinas, aceites y los precios que consiguen están elevados. Sin embargo mostró predisposición para enfrentar esta situación y compartir con los salteños el Día del Amigo.