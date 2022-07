Buscan acelerar el armado electoral de Juntos por el Cambio en Salta

Mientras la mesa nacional de Juntos por el Cambio se reúne para mostrar unidad y sentar posición sobre la incertidumbre económica potenciada en las últimas semanas a partir de la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, en Salta buscan constituir una mesa provincial y trabajar de cara a las elecciones.

Es que, si bien todavía falta mucho tiempo para las próximas elecciones, que en Salta serán antes de que las nacionales, en diferentes partidos ya empezaron las discusiones para el armado electoral. Conocíamos hace algunos días que el Partido de la Victoria comienza a planificar su estrategia electoral, ahora es el turno de Juntos por el Cambio.

Por InformateSalta, la diputada del PRO Virginia Cornejo, dijo que los temas que en Salta preocupan hoy a este frente es lo que sucede en cada municipio, y se está trabajando ya en armar el frente que va a llevar adelante las elecciones provinciales.

“Los temas a tratar son muchos. Nosotros necesitamos hacer ver y hablar con la gente y llevar la mirada que tiene Juntos por el Cambio a nivel provincial. Buscamos las soluciones a los problemas y estar todos de pie para que el país salga de esta enorme crisis en la está sometido”, dijo.

En este sentido añadió que desde el PRO “tenemos que defender y demostrar que esto no puede seguir así, el Gobierno Nacional es un desastre y no se puede creer lo que sucede, no se puede seguir con las ideas de internas de quienes gobiernan”.