Escándalo en Calamuchita: Los Nocheros se bajaron en pleno show y generaron malestar

A Los Nocheros ya no le sienta bien Córdoba. Desde que hace 20 años fueron silbados por 40.000 personas en el entonces estadio Olímpico, tras un fallido playback en pleno festejo del cumpleaños del programa Juntos, creado y conducido por el recordado Mario Pereyra, la formación creada por los hermanos Teruel trata año por año de reconquistar a ese público que alguna vez le fue fiel. Pero pasado el tiempo, nada fue lo mismo como ese amor nacido a mediados de los '90, cuando el nuevo folclore nació en los escenarios de Cosquín y el grupo salteño era uno de los que lideraban la movida.

Esta vez no fue una pista que jugó una mala pasada, sino que la nueva polémica viene de la garganta de Rubén Ehizaguirre, la primera voz del conjunto, y la que marca el plus por escuchar y pagar una entrada por Los Nocheros. Resulta que el único no Teruel de los folcloristas no pudo cantar más allá del segundo tema y los cuatro artistas emprendieron la retirada del escenario montado para el espectáculo del Festival de Sabores Serranos, realizado el sábado último en Santa Rosa de Calamuchita. Obviamente, que después se instaló la polémica y Ehizaguirre hasta ahora anda dando explicaciones por lo sucedido, publicó El Expreso.

Justamente, el nochero del acontecimiento fue entrevistado por el programa que legó el locutor sanjuanino y allí se mostró fastidiado. “Y por eso paramos, hermano ¿sino por qué iba a ser? De ganas no va a ser. Tengo que ir al médico está tarde“, contestó ofuscado Ehizaguirre, en la mañana del lunes cuando la actuación frustrada ya era calificada como un escándalo. No es la misma percepción que tuvo el intendente de la comuna serrana. “Eizaguirre estuvo dos horas antes cantando con unos amigos en el escenario. Hizo tres temas y no dijo nada sobre su garganta. Volvió al hotel, luego se presentaron y recién en el escenario manifestaron que tenía una molestia“, declaró sin eufemismo el jefe comunal, Claudio Chavero.

El nochero, ofuscado, respondió: “cuando me invita el grupo musical Sin Límites ya estaba mal de la garganta. Pueden ver por las filmaciones que estaba roto de la garganta”, se excusó y agregó que “no quise aguantar dos o tres temas porque no tenía sentido continuar el show así ¿qué iba a aguantar? Iba a quedar mudo. Este señor vio que yo estaba mal cuando canté con los chicos que cuando canté con Los Nocheros".

Apenas concluido el frustrado recital, el grupo hizo un vídeo de justificación de lo sucedido. “Le agradecemos mucho. Rubén sufrió disfonía. Queríamos terminar y no fue así. Íbamos a estar a media máquina y no se puede. Iba a ser una falta de respeto. No damos el corazón ni la voz a medias. Prometemos volver”, dijo como vocero, Kike Teruel. Eran seis mil personas y el sábado fue una noche de mucho frío en los valles serranos. Nada de eso impidió que el intendente tomara temperatura y mostrará su enojo. "Son pocos profesionales. Queremos que el lunes sino el martes (por ayer) iniciaremos demanda judicial”, también prometió.

“Pagamos el hotel, el sonido y la iluminación. Los vi cuando bajaron del escenario y puedo tener alguna definición de por qué no cantaron los otros tres tampoco. No queremos que vuelvan estos irresponsables", afirmó el intendente y dijo que si en las próximas 48 no se comunican con él, iniciará acciones legales contra el grupo folklórico.