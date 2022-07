Más dólares en el basural santafesino: hallan extraña carta que develaría el misterio y habla de "un billón" enterrado

La localidad santafesina de Las Parejas vive horas de revolución y misterio. Este lunes, empleados municipales estaban trabajando en un basural y, de la nada, encontraron miles de dólares.

Los operarios hallaron aproximadamente 50 mil dólares en varios fajos de billetes. Como era de esperar, desde ese momento decenas de vecinos se acercaron al predio e intentaron dar con más partes del "tesoro".

“Los empleados encontraron bolsas con billetes de dólares y eso generó todo un ruido en la ciudad", declaró a la prensa el intendente de Las Parejas, Horacio Campagnucci.

En las últimas horas siguieron apareciendo dólares en medio de la basura. Incluso muchos vecinos de la localidad se llegaron al lugar con palas para excavar entre los residuos.

Es tal la repercusión en la zona, que hasta el intendente Capagnucci contrató personal de seguridad privada "para asegurar el mejor clima posible".

El tema se mantiene con total hermetismo. Por el momento no se sabe qué hacía el dinero allí ni cómo llegó. Sin embargo, en el mediodía de este miércoles otro empleado municipal encontró una carta que podría develar el misterio.

El mensaje fue escrito en 2009 y expresa que "una mujer vendió dos propiedades para ayudar a la Organización Mundial de la Salud". Además, el manuscrito hace referencia a una importante suma de dinero en moneda extranjera.

“Yo no encontré plata, solamente encontré una carta que supuestamente es de la dueña. Estaba entre la basura, habla de un millón de dólares, acá dicen un billón” sostuvo Juan, el hombre que realizó el hallazgo.

“Estaban juntando los dólares para eso, la carta estaba enterrada en la basura. Se ve que trabajaba para ellos, o los ayudaba. No tiene firma. No la conozco a la señora. Acá están leyendo la carta”, amplió, en un extraño episodio que no termina de quedar claro sobre la procedencia de los dólares./Eldocetv