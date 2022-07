Toma de terrenos en Solidaridad: "Necesitamos dónde vivir, no queremos usurparlos ni nada gratis”

Así lo afirmó Celeste Pérez, una de las manifestantes que estuvo presente ayer en la ruta 26. En diálogo con Informate en la Noche, programa emitido por Multivisión Federal, explicó que el corte fue para pedir una solución habitacional después de años de lucha por una vivienda.

“Queremos que nos respondan la solicitud de vivienda. La policía nos sacó, nosotros intentamos hablar pasivamente. El fuego de pastizales no lo ocasionamos nosotros, de la ruta sí, porque queríamos que nos vieran y se hagan presentes para poder hablar”, agregó.

En la oportunidad, indicó que no se trata de un hecho político, sino de vecinos que necesitan terrenos. "No queremos usurparlos ni que nos den nada gratis”.

A su vez explicó que lo que buscan es poder contactarse con los dueños de los terrenos baldíos del lugar para llegar a un acuerdo con ellos y afirmó que fueron a inmobiliarias para averiguar sus nombres y poder contactarse.

“No queremos nada regalado, queremos arreglar con los dueños para que se habilite un barrio, o algo”, indicó y dijo que les pidieron que realicen una denuncia grupal “pero no sabemos a qué nos lleva esto porque son años de lucha”.

Por otro lado, contó cómo es su situación habitacional actualmente: “vivo en casa de mi mamá, todos amontonados, somos 5 familias que niños y todo. Yo, como todas las personas que luchamos por este espacio, nos anotamos en el plan Mi Lote, presentamos papeles en Tierra y Hábitat y tenemos nuestro número de expediente, pero no nos dan una respuesta”, añadió.

Para finalizar, aclaró que ella no soy puntera política, “soy una vecina más, una madre de familia que busca una casa para mis hijos. No tengo nada que ver con la política y no me interesa”.