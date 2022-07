Familias toman el terreno donde apareció el cuerpo sin vida de Ricardo Maigua

Se trata de un terreno baldío en Bº Solidaridad donde, según los vecinos, constantemente ocurren hechos delictivos, la semana pasada fue encontrado el cuerpo sin vida del abuelo desaparecido Ricardo Maigua y tiempo atrás se había encontrado el cuerpo de una mujer quemada.

Unas 50 familias se asentaron desde anoche en el lugar y se espera la llegada de más usurpadores. “Estamos desde ayer a las 21 horas. Necesitamos un techo propio para la familia. Averiguamos en Tierra y Hábitat y todo este terreno le pertenece a una sola persona. Yo vivo en barrio La Paz en la casa de mi mamá, vivimos amontonados”, dijo una de las mujeres presentes.

De acuerdo a lo que sostuvieron los manifestantes, se trata de terrenos abandonados hace 20 años. “Sabemos que estamos haciendo un delito usurpando pero la dueña también comete delitos cubriendo las muertes que pasan acá. Que venga la dueña y de la cara, que no de un terreno”, dijeron.

Los ocupantes señalaron que no pretenden que les regalen nada sino que les vendan un pedazo del lugar. “La gente pide un pedazo de terreno y pagarlo, no pedimos nada gratis. Hace más de 11 años estamos esperando una vivienda, un terreno. Todos los años renuevan los papeles del IPV, de Tierra y Hábitat pero no les dan nada. Muchos terrenos y viviendas son entregados por acomodo político, personas que ni tienen hijos”, cuestionaron.

La mayoría de las familias aseguraron que están dispuestos a pagar, “que el dueño venda el lugar, nosotros nos encargamos de hacerlo limpiar, de iluminar y cerrar como corresponde. No somos delincuentes, necesitamos un terreno”.