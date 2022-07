Detectan un crecimiento de los casos Covid en Salta: “Hubo un aumento de la positividad”

Tras el crecimiento de la curva de casos registrado en las últimas semanas, Francisco García Campos, jefe del programa de Vigilancia Epidemiológica, en Sin Vueltas, programa producido por InformateSalta, confirmó que “hubo un aumento de la positividad de las muestras que se analizaron”.

“Todos vamos a conocer a alguien que tiene sintomatología de Covid o que está con Covid”

En ese marco, adelantó que se espera que los casos continúen creciendo. “La semana que pasó se notificaron cerca de 700 casos, el doble que la anterior y vamos prácticamente aumentando semana a semana”, sostuvo el profesional.

“El Covid todavía no pasó, todavía continúan apareciendo casos de Covid y sabemos que la pandemia dura aproximadamente 5 años hasta que se mitiga”

También explicó que la semana pasada se registraron tres fallecimientos de personas que tenían muchísimos factores de riesgo. “Veníamos ya durante muchas semanas sin defunciones a causa de Covid”, manifestó.

No obstante, destacó que se mantienen todavía números bajos y valores esperables de internación en terapia intensiva. “Lo que se cerró la semana pasada es con 10 pacientes internados en terapia intensiva y continúan con los 6 pacientes que estaban con asistencia respiratoria mecánica todavía, lo que quiere decir que no están llegando casos graves que requieran internación o posterior cuidado intensivo”, indicó.

García Campos sostuvo que se visualizan muchos enfermos pero pocas defunciones y muy poca internación. “Se cursan casos con una sintomatología más bien leve, hemos visto que la vacuna ejerció un factor protector muy importante”, contó.

En ese marco, insistió en la importancia de inocularse contra el virus. “Tenemos que tener 4 dosis de vacunas en todos los grupos de edad, esto ayuda por ejemplo a que ya no circule con tanta virulencia el virus, como fue en 2020 cuando no teníamos vacunas, anticuerpos protectores, donde no sabíamos que hacer”, expresó.

En la oportunidad, resaltó que la atención médica es fundamental para diferenciar si se trata de un cuadro que es compatible con influenza, o covid, a la vez que adelantó qué pasos seguir en caso de ser positivos. “Si sos positivo COVID te tenés que quedar 5 días en tu domicilio aislado y luego retomas la vida cotidiana, la actividad social, laboral, con protección con barbijo y con distanciamiento social”.

También aclaró que hoy en día ya no se aíslan los contactos estrechos. “Ellos deben continuar con su vida normal, cotidiana, lo que si vos tenés que tener precaución si en tu domicilio o circulo de relaciones tenés personas vulnerables”, afirmó.

García agregó que la recomendación del uso del barbijo continúa vigente en los lugares que son muy concurridos. “Si vos estás en un lugar cerrado de alto tránsito de personas, en el colectivo, que por lo general tienen las ventanillas cerradas, donde la gente va y toca el pasamano, estornuda, bueno ahí nosotros tenemos que extremar las medidas”, dijo.

Para cerrar, aclaró que de momento no está prevista la 5ta dosis de vacunación, aunque dejó entrever que esto podría cambiar en cualquier momento.