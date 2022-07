Paritarias 2022: Gremios municipales no descartan medidas

En el marco del incremento salarial que acordó el Gobierno de la Provincia con gremios educativos, los municipales capitalinos están requiriendo que se reabran las paritarias para elevar sus demandas, sin descartar medidas que podrían tomar este jueves, en caso de no obtener respuestas acordes a sus intereses.

Así lo señaló en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- el titular de UTM, Pedro Serrudo, quien primeramente comentó que han venido requiriendo encuentros con las autoridades municipales, los cuales no han podido entablar hasta hace poco. “Venimos hablando tiempo atrás que esta situación no solamente iba a ocurrir, sino que en junio dijimos al Ejecutivo que nos adelanten lo de julio; no tuvimos muchas respuestas”, dijo.

En #LaMañanaDeCNN por la 94.7, Pedro Serrudo | "Pedimos que se adelanten las paritarias, tendremos las respuestas el jueves. Dejamos claro que si no nos vamos a retirar, haremos una asamblea, y tomaremos las medidas correspondientes. La situación no da para más" — CNN Salta (@RadioCNN_Salta) July 26, 2022

También tuvieron “idas y vueltas” en la Secretaría de Trabajo pidiendo un encuentro con la comuna para tratar la cuestión salarial, pedir pases a planta, provisión de ropas, armar estructuras inferiores, entre otros petitorios que no tuvieron respuestas. No fue hasta la semana pasada que tuvieron previsto un encuentro.

“Nos teníamos que juntar para definir temas pero la Municipalidad nos anunció una hora antes que no iban a presentarse”, lamentó Serrudo. Tras esto pidieron la liberación de las partes, que se lo negaron, y finalmente pudieron reunirse este lunes. “Fue un poco más de lo mismo, no tenemos respuestas, nos dijeron que el jueves tendríamos respuesta del adelanto del último porcentaje que nos queda”, enfatizó el representante gremial.

Con todo este escenario, Serrudo no dudó en anticipar que si el encuentro para este 28 de julio no es positivo y si no llega a un buen puerto para su parte, podrían tomar medidas. “Si el jueves no tenemos respuestas a lo que solicitamos, nos vamos a retirar, haremos una asamblea y determinaremos las medidas a tomar que serán gremiales, como un paro, una movilización, lo veremos porque la situación no da para más”, previno.

“Nuestros sueldos están deteriorados, pedimos claridad, queremos ponerle punto final a esto”