Cómo elegir un sistema de pago para un casino en línea

La tendencia global hacia el segmento online sigue ganando fuerza. El volumen de ventas en línea crece cada año y ya es comparable al del comercio tradicional.



Cuando los juegos de azar empezaron a funcionar en línea, los pagos sólo podían realizarse mediante transferencias bancarias y tarjetas de crédito o débito. Sin embargo, la situación ha cambiado: los jugadores pueden hacer clic en "play casino virtual Argentina" y depositar fondos en sus cuentas utilizando varios métodos de pago.

Los 6 mejores sistemas de pago para casinos online



VISA

VISA es una de las principales compañías de tarjetas de crédito y débito. Esta multinacional estadounidense de servicios financieros es conocida en todo el mundo.

El sistema de pagos está especializado en las transacciones en dólares. Solo en 2015, se procesaron 109.000 millones de pagos en más de 200 países y regiones de todo el mundo.

Es por esta amplia popularidad que VISA es aceptada en casi todos los sitios de casino en línea. Las ventajas de utilizar el sistema son:

tarifas bajas;

facilidad de uso;

transacciones automatizadas las 24 horas del día;

ningún sistema vinculante para el país.

WebMoney

Una de las ventajas de WebMoney es la posibilidad de realizar operaciones de pago en cualquier lugar del mundo a pesar de la presencia de una tarjeta bancaria.

Entre otras ventajas:

Apertura de cuentas a distancia sin aportar documentos;

transacciones rápidas y cómodas desde un ordenador o un teléfono;

No sólo el apoyo técnico, sino también el jurídico, informativo y promocional;

número ilimitado de cuentas para el cliente.

Mastercard

Mastercard es tan conocida mundialmente como VISA. Permite abrir una tarjeta en la mayoría de los bancos del mundo y no es menos popular.

Mastercard ofrece tres tipos de tarjetas: de crédito, de débito y de prepago. Para muchos clientes de casinos online, este sistema es el mejor, ya que las transacciones son rápidas y gratuitas.

Las ventajas incluyen:

Transferencia de fondos rápida y fácil;

Servicio de asistencia 24 horas;

Seguridad robusta;

Es utilizado por la mayoría de los casinos en línea.



Maestro

Maestro es un servicio subsidiario de Mastercard. Su principal característica es que las tarjetas sólo se utilizan como tarjetas de débito. Esto significa que el cliente no podrá utilizar el crédito y sólo dispondrá del dinero que tenga en su cuenta en ese momento.



Sin embargo, no todas las tarjetas Maestro son adecuadas para los pagos en línea. Algunos sitios de casino online no admiten este servicio de pago. Pero si el pago en línea sigue estando disponible con la tarjeta, el depósito se realizará en un abrir y cerrar de ojos.



Entre las ventajas de la tarjeta de plástico Maestro están su facilidad de uso, la alta velocidad de las transacciones y la disponibilidad de tarjetas de prepago.



Click2Pay

Click2Pay proporciona transferencias y retiros instantáneos. El sistema permite realizar pagos financieros mediante diversas herramientas, en particular la ACH. Se considera que no tienen errores y son fiables.



Click2Pay está ganando popularidad entre los usuarios de entretenimiento en línea -jugadores y apostadores- debido a su simplicidad y a la rapidez de las transferencias. Además, los clientes aprecian el servicio por su anonimato a la hora de realizar depósitos en los casinos online.

Qiwi

Este es uno de los sistemas más populares entre los usuarios de casinos online. Es posible depositar en su monedero electrónico de una gran variedad de formas.



Qiwi ofrece varios tipos de monederos: "Mínimo", "Básico" y "Profesional". El más óptimo de ellos es el segundo. El estatus de "Básico" le permite transferir hasta 2700 dólares al mes y tener un saldo de hasta 800 dólares. También es posible realizar pagos en sitios web de empresas extranjeras desde dicho monedero.

La principal desventaja de Qiwi es que el sistema de pago no permite transferir ni recibir dinero en moneda extranjera. Esto limita la posibilidad de jugar en casinos online extranjeros, pero muchos siguen cooperando con este servicio.

Tasas y comisiones en los sistemas de pago



Todos los sistemas de pago electrónico cobran comisiones por aceptar y enviar fondos, cuyo importe varía en función de diversos factores. Se compone de una tasa de transacción, un pago fijo y una tasa de intercambio entre varias partes:

el banco adquirente;

el sistema de pago;

banco emisor;

intermediario.

Cuando se trata de casinos, el sector del juego es una categoría de alto riesgo, por lo que el sistema de pago impone tasas adicionales por el riesgo de devolución de cargos.

El importe de la comisión depende de la categoría de la tarjeta, la región, el sistema de pago utilizado y otros matices.

Conclusión



Los usuarios de los casinos online modernos tienen muchas opciones para depositar y retirar fondos. En estas circunstancias, es extremadamente importante que los operadores elijan sistemas de pago populares y fiables, con la ayuda de los cuales sus clientes puedan hacer