El Concejo Deliberante aprobó el avance del teleférico sobre el Cerro Ala Delta

Finalizado el receso legislativo, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta volvió a sesionar. En su primer encuentro, post receso, uno de los temas más destacados fue el referido a la ampliación del Teleférico San Bernardo sobre el Cerro Ala Delta, que luego de varios cruces lo terminaron aprobando sin modificaciones.

Sobre este tópico, varios concejales se expresaron a favor y en contra. Uno de los que hizo escuchar su voz para decirle que no a la iniciativa fue Ricardo Colque quien aseguró: “Vengo a dar testimonio que, para los jóvenes, el medio ambiente y el deporte son valores innegociables”, y agregó que, “este proyecto no beneficia al deporte, es más nos deja sin un lugar para la práctica y no brinda otras alternativas”.

“Hablamos con el Ejecutivo Municipal sobre la puesta en valor de lugares para la práctica de estos deportes y no se dio una solución, sin embargo, se nos quita el lugar que utilizamos para entrenar”, continuó en la misma línea.

En un tono más fuerte apuntó: “Esto no queda aquí, Argentina entró en default ambiental, yo sé que esto para algunos no dice nada, pero a nosotros los jóvenes nos motiva y moviliza para luchar por el medio ambiente. Por eso y en nombre de muchos jóvenes no voy a votar en contra del medio ambiente y pregunto ¿Por qué no fomentamos el turismo sustentable?”.

El siguiente en hacer uso de la palabra fue Alberto Salim quien aprovechó la oportunidad para brindar un contexto sobre el proyecto que se trataba en el órgano legislativo.

“Con respecto a este proyecto, que lo tratamos desde el primer momento, cuando se llamó a la audiencia pública fuimos y nos atendieron los funcionarios del Teleférico Salta y nos llevaron al lugar, nos indicaron cuál es el lugar dónde se van a instalar”, comenzó diciendo.

“Vimos que la mayor intervención que había que hacer sobre los bosques, ya estaba hecha. La picada dónde se va a realizar la torre también ya estaba realizada”, continuó.

"Sin duda la ampliación del teleférico se va a sumar como un atractivo"

“Cuando llega el expediente al Concejo Deliberante, tuvo un tratamiento en obras públicas”, en este sentido comento que, “había un dictamen del técnico asesor que tiene la comisión que decía que se habían cumplido todas las normas”.

Es por esto que, “hemos creado una comisión de dos concejales y dos miembros del ejecutivo municipal para realizar el seguimiento de todo el proceso desde la instalación hasta la puesta de funcionamiento para ver si se respeta el plan de remediación que va acompañado al estudio de impacto ambiental y social”.

En este sentido detalló que las observaciones realizadas por las organizaciones ambientalistas “fueron sobre la cima del Cerro San Bernardo, no sobre la nueva traza. Lo que planteaban es que, si hoy están haciendo un manejo dudoso respecto al cuidado del medio ambiente, no tenemos garantías de que esto sea diferente en este segundo tramo”. Es por esto que realizaron pedidos de informes sobre la confitería ubicada en el lugar, acerca de los biodigestores y los micro basurales.

A los pedidos los funcionarios del Teleférico respondieron que “la confitería estaba habilitada, que los biodigestores no tenían ninguna pérdida y respecto a los micro basurales nos dijeron que ellos trabajan desde la cima del cerro hacia el este”.

Por otro lado, Eduardo Virgil se mostró de acuerdo con el proyecto, y consideró: “Sabemos que Salta esta entre las provincias más pobres del país. Salta es una provincia que tiene minería, agricultura, ganadería y una de las principales actividades que es el turismo. Sin duda la ampliación del teleférico se va a sumar como un atractivo”.

“Otro análisis que hago es que Teleférico San Bernardo es una de las pocas sociedades del estado, sino la única, que no da pérdidas”, aseguró.

Para finalizar comentó: “Considero que toda actividad humana deja una huella de carbono y no sería justo que no apoye este proyecto que tiene un sano equilibrio entre los beneficios que nos da y el reducido impacto ambiental que conlleva”.

Luego de un cuarto intermedio, el proyecto se aprobó sin modificaciones