Tras un acalorado debate, concejales aprobaron un proyecto vinculado a la salud menstrual

En el segundo punto del orden del día de la sesión del Concejo Deliberante capitalino celebrada ayer por la tarde, se aprobó la creación del Programa Municipal de Gestión Menstrual, el cual no solo apunta a la entrega de productos a personas menstruantes sino también a un abordaje integral sobre el tema.

En este sentido, la primera en tomar la palabra fue la edil Malvina Gareca, autora del proyecto, quien subrayó que después de mucho tiempo ocultando la temática dejó de ser un tabú. Destacó que se tratan de productos de primera necesidad, a los que personas en condiciones de vulnerabilidad económica no pueden acceder.

“Es necesario poner este tema sobre la mesa en las políticas públicas que se llevan adelante desde los Estados. Prevé convenios con empresas que colaboran con la provisión de productos y también con esta transición que hay que hacer de los descartables hacia los ecológicos, hablo de las copas menstruales, las toallas de tela, algo que por suerte hoy en día se va conociendo más”, dijo.

Seguidamente, la concejal Agustina Álvarez, celebró que se ponga el tema en debate, aunque se mostró en contra por una cuestión presupuestaria. “Entiendo que es una necesidad, que tenemos que tomar medidas que mejoren la calidad de vida y que les den una solución, pero la realidad es que el municipio no cuenta con los recursos suficientes para esto. Hay millones de necesidades que tiene el municipio y que no están pudiendo ser cubiertas y no podemos destinarle esta cuantía a este programa”, expresó.

Por su parte, la edil Carolina Am aseguró que es una propuesta viable e innovadora para el municipio que también visibiliza las diferentes que existen. “Tenemos que pensar mes a mes como cubrirlo y mes a mes representa un gasto a la familia y trabajar en políticas públicas que nos lleven a generar oportunidades para estas mujeres. Una niña que le guste ir a la escuela que no pueda contar con un elemento de gestión menstrual tiene un impacto mental, físico, emocional y psicológico, debemos cuidarlas, a personas mayores que también lo necesitan”, indicó.

Para ella, los productos de gestión menstrual deberían incluirse en los bolsones alimentarios que se reparten, sumando la mirada femenina y empática con las personas que no tienen los recursos necesarios para acceder a ellos.

Posteriormente, se sumaron al debate otros integrantes del cuerpo, especialmente hombres, algunos de los cuales se mostraron plenamente a favor y algunos en contra, principalmente por el factor presupuestario.