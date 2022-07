¿Quemacoches al acecho? Otra vez atacaron un auto en Parque La Vega

No es la primera vez que InformateSalta se hace eco de los hechos de inseguridad que ocurren en la zona sur de la Capital, más precisamente en el barrio Parque La Vega donde otra vez las luces de las llamas alertaron sobre un auto incendiado, con las sospechas puestas en los quemacoches que habrían vuelto a atacar.

¿Qué fue lo que ocurrió? Según un informe de Canal 9 Multivisión, cerca de las 6.00 de la mañana de este jueves cuando los residentes del barrio se levantaban para comenzar su jornada, se toparon con un auto que estaba prendiéndose fuego.

Las llamas afectaron principalmente la parte delantera del rodado, llegando a consumir todo el interior reduciéndolo a cenizas. Con esta imagen los vecinos alertaron a la Policía, haciéndose presente los uniformados como así una dotación de bomberos que procedieron a sofocar el foco ígneo.

Un vecino dialogó con el medio comentando que el auto no estaba abandonado o deteriorado, sino que funcionaba perfectamente y que pertenecía a un matrimonio. Sin saberse con precisión las causales del fuego, las principales sospechas apuntan contra los llamados “quemacoches” que han sabido atacar en otras oportunidades al barrio.

“No es segura la zona, a gente del block 13 también le prendieron fuego el auto, a mi hace cosa de unos meses me robaron las 4 ruedas de mi camioneta”, aseveró otro damnificado quien reclamó más accionar de la Policía. “Hacemos la denuncia, la policía camina 2 días y no aparece más”, relató.