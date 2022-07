Massa, el nuevo super ministro: ¿Los salteños confían en él?

Después de que Silvina Batakis presentara su renuncia al ministerio de Economía, y que se conozca que Sergio Massa asumirá en su lugar, el precio del dólar bajó un pequeño porcentaje. ¿Esto demuestra más confianza de los mercados?

Lo cierto es que la divisa en el mercado paralelo cedió 12 pesos o 3,7% y la brecha con el tipo de cambio oficial se redujo a 140,6%. Los dólares financieros perdieron 26 pesos. En Salta, en la mañana de hoy el dólar blue, se consigue a $315 para la compra y a $305 para la venta en distintos arbolitos.

El móvil de InformateSalta salió a recorrer las calles para preguntarles a los salteños justamente esto, si confían o no en el nuevo Ministro de Economía. Fue un hombre el primero en responder, y dijo que sí confía. En contraposición, otro salteño dijo que no: “no sirve para nada, ninguno, no tienen capacidad. Igual el pueblo se muere de hambre, los piqueteros no dejan vivir, no hay trabajo, ¿qué va a hacer Massa?”, añadió.

De ahí una seguidilla de gente descreída ya en esta situación, “puede ser que funcione, sí, pero no confío”, dijo otro. “No sé, no creo porque me parece que lo importante son las políticas a implementar, no los nombres”, añadió un turista mientras que una mujer dijo “no, son todos iguales, ninguno sirve. Estuvo mucho tiempo en el gobierno y siempre fue igual”.

“No, nunca me cayó bien, no creo que tenga las herramientas para el puesto”, agregó otra persona consultada, mientras que, por otro lado, un hombre, que al parecer tiene una opinión formada al respecto, dijo confiar en él. “Es un tipo con experiencia, inteligente y capaz, vamos a ver si puede revertir esto”. Por último, una mujer que está visitando Salta desde otro país, añadió que sobre Massa particularmente no puede opinar, “pero es preocupante la situación que vive Argentina con su economía”.