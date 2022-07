Aseguran que el 90% de los perros que muerden en la calle tienen dueño

Los casos de mordeduras de perros fueron noticia en los últimos días en Salta. Hubo personas mayores y niños que fueron heridos gravemente. En este sentido, advierten que la inmensa mayoría, tienen dueño.

Al respecto, Luciano Simkin, subsecretario de Bienestar Animal, aseguró que principalmente los accidentes por mordedura, ocurren en el domicilio. “Hay una estadística que el 90% de los perros que muerden tienen dueño y hay un 10% de animales que pueden ser callejeros, que pueden llegar a tener un incidente, pero son muy pocos”, dijo a Somos Salta.

Asimismo, atribuyó que el gran problema que existe es que hay gente que no saben educar a los animales. “La educación radica en varias cosas, una de las principales es saber leer el lenguaje corporal del animal para poder entender lo que está diciendo, si no se sabe hay que acudir a un profesional que enseñe a hacerlo. No hay razas peligrosas, hay dueños que no saben educar animales y se tornan peligroso”, expresó.

Puntualmente sobre los pitbulls, protagonistas de los hechos recientes, indicó que depende de la forma en la que se los eduque actúan. “Es un animal por excelencia deportivo, por lo tanto, si lo entrenas para matar, es una máquina matando, si lo educas para ser un perro sociable, va a ser muy sociable, pero eso va a depender del dueño”, manifestó.

Por ello, instó a aquellos que quieran adquirir un animal de este porte a asesorarse con adiestradores profesionales sobre como enseñarles a actuar para evitar tener problemas.

“Las víctimas tienen que hacer la denuncia en la policía para que podamos tomar intervención nosotros como municipio dentro de lo que es Salta Capital, ya cuando toca otros municipios se hacen cargo ellos”, explicó.

La función de su área es hacer los controles antirrábicos correspondientes para determinar si animal está sano o no. “Después, se les da una charla a los dueños, se le explica que hay que castrar y todo lo necesario para el bienestar de estos animales”, concluyó.