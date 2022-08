Aníbal Fernández cruzó a José Luis Espert por pedir “un límite a la natalidad” en los hogares pobres

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, criticó con dureza al diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, quien sostuvo este domingo que "uno no puede dar una Asignación Universal por Hijo por cada hijo: hasta dos hijos te damos AUH, más no. No puede ser que uno esté subsidiando el aumento de la pobreza".

En ese sentido, el titular de la cartera de Seguridad expresó con repudio a través de su cuenta de Twitter: "¡Bestia! ¿Leyó la CN? No se puede privar a un niño de protección económica, por hechos de sus padres. Desconoce el principio de razonabilidad y progresividad en materia de derechos económicos y sociales. ¿Cómo puede legislar semejante bestia? ¡Madre de Dios!".

En concreto, Espert declaró en una entrevista: "Una parte de la gente pobre quiere tener hijos para cobrar el plan, pero otra parte tiene hijos porque no sabe cuidarse, no tiene control de natalidad".

— Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) July 31, 2022

Y agregó: "La persona que recibe un plan social es una víctima del sistema y hay que ayudarla. Pero a las organizaciones sociales, cero peso".

Finalmente comentó que "si a cada persona beneficiaria de planes se le subsidia cada hijo que tiene, la persona no va a tener ningún control sobre la natalidad y hay que tener una paternidad responsable. Los hijos tienen que ser queridos para que vengan al mundo, porque si vienen al mundo hijos no queridos, esos hijos no queridos no van a recibir el afecto que merecen, van a ser maltratados, probablemente sean violados y estaremos formando en el futuro delincuentes, violadores y asesinos".