Muerte del profesor Benitez, el INADI pide no "exacerbar" los discursos cargados de odio

A menos de un mes de la muerte del salteño Alejandro Benítez en Bolivia, quien habría sido atendido en un hospital sin insumos suficientes, se incrementaron en la provincia los discursos de odio contra la población migrante.

Ante esto el titular del INADI en Salta, Gustavo Farquharson, señaló a Radio Nacional que el reclamo por el cumplimiento del acuerdo de reciprocidad en materia de atención pública de salud entre ambos países no debe conducir a la xenofobia.

“Queremos manifestar nuestra preocupación porque vemos que se han exacerbado los discursos de odio” dijo, y analizó: “si bien no es nuevo, vemos que uno de los discursos de discriminación en nuestra provincia, se dirige hacia la comunidad boliviana”.

“Hemos escuchado el ojo por ojo, el no los vamos a atender más, se tienen que ir. Se han potenciado esos discursos que no son nuevos. Es necesario llevar a la reflexión, sobre todo en quienes tienen responsabilidades políticas, de no incentivar estos discursos porque generan más violencia”, afirmó el funcionario.

Asimismo Farquharson sostuvo: “por un lado hay que exigir la reciprocidad, pero esto no puede ser utilizado como motivo o excusa para caer en este tipo de discursos. Argentina tiene un sistema de salud único en la región, y ha marcado un faro en la región en materia de derechos humanos, y no tenemos que bajar, sino propiciar que sea tomado por otros países de la región”.

En cuanto a los discursos controversiales emitidos desde los propios gobernantes, el titular del INADI remarcó la necesidad de capacitar en la temática en todas las líneas: “existe un proyecto que afortunadamente cuenta con media sanción en Cámara de Diputados, y que prevé la capacitación en los tres poderes en todos los niveles con perspectiva antidiscriminatoria, para que toda la función pública esté en la defensa de los derechos humanos”.