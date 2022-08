Reconocen que aún no hay una solución para evitar los camiones con hinchas

Un accidente, protagonizado por hinchas de Central Norte en el que resultaron heridas tres mujeres al caer de un camión que los trasladaba desde la cancha a la salida de un partido, volvió a poner en el centro de la escena la peligrosidad de este tipo de prácticas.

Al respecto, el jefe de prensa de la policía de Salta, el Comisario Miguel Velardez, reconoció por FM Profesional que aún no hay una solución al respecto, pese a los esfuerzos. “Es una situación bastante complicada y compleja el tema del traslado de los simpatizantes. La policía no hace un acompañamiento, lo que hace es asegurar que vayan a una marcha que permite que, si ocurre algún siniestro, no sea grave”, dijo.

En este sentido, aseguró que se trabaja desde la institución policial sobre la problemática. “Es una cuestión que amerita un estudio, que se viene realizando todo tiempo, a pesar de los compromisos que ha habido de los simpatizantes para conseguir transporte acorde, porque hay muchos transportes, colectivos que están fuera de línea y que son utilizados a veces en alquiler, que vendrían tranquilamente a cumplir esa función, pero tampoco hay disposición para pagar lo mínimo y necesario para que eso esté funcionando de esa forma”, expresó.

Asimismo, explicó que se aplican infracciones y retenciones a los dueños de los camiones. “Si no se encuentra una solución, no quiere decir que no se viene trabajando, sobre todo desde el punto infraccionario, sobre todo aquellos que ocasionan desorden, son sanciones económicas que tienen que ver con el transporte de personas en vehículos no autorizados”, concluyó.