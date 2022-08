A los 70, Adriana Aguirre está saliendo con un trapero de 25 años

Lo que en su momento parecía ser tan solo una estrategia mediática para promocionar un tema musical… terminó convirtiéndose en realidad. Lejos de los pronósticos, o de la reconciliación que todos esperaban que se de con Ricardo García, la actriz y vedette Adriana Aguirre confirmó que hay un nuevo amor en su vida. ¡Y qué amor!

Invitada a La tarde del Nueve, ciclo de entretenimiento que conducen Tomás Dente y Pía Slapka los fines de semana, Adriana Aguirre fue cuestionada por no tener al aire su celular silenciado siendo que, por el contrario, no paraba de sonar. Consultada al respecto, la artista de 70 años reveló quién era el que la mensajeaba con tanta insistencia.

“Me está llamando la persona que se están imaginando. El insiste y este teléfono se destraba solo aunque le saque el sonido. ¿Cómo se llama? Francisco pero le digo Paquito o Paquirri. El a mi me dice Adri o Adru”, comenzó la mediática a detallar en cuanto a esta incipiente historia de amor.

Lejos de esquivarle a las preguntas de los animadores, Adriana continuó: “Es jovencito, bastante más chico que yo. Tiene 25 años. ¡Si lo hacemos vamos a hacerlo bien! Está fantástico igual. Yo también estoy muy bien, ojo. A mi no se me mueve la piel, no se me mueve un músculo”.

“Tengo todo en su lugar. Es una experiencia nueva, distinta. Jamás salí con un hombre tan joven, nunca. ¿La diferencia entre uno de 25 y un contemporáneo? Enorme, la diferencia es muy grande, es una cuestión de elevación”, sumó Aguirre en cuanto al muchacho en cuestión a quien le lleva 45 años.

Lo cierto es que semanas atrás el dúo integrado por Ca7riel y Paco Amoroso revolucionaron las redes sociales al lanzar el videoclip del tema Paga Dios donde, precisamente, eligieron a Adriana como protagonista, interpretando una especie de "sugar mommy".

Y fue entre reuniones y rodaje que habría nacido esta relación entre la expareja de Ricardo García y el joven artista que acostumbra a abordar distintos géneros musicales que van desde el hip hop, electrónica, pop y rock. /Paparazzi