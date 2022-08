Bacheo en el centro: critican los cortes totales de calzada por generar caos vehicular

Durante la sesión ordinaria que llevó a cabo el Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta, la concejal de Salta Independiente, Paula Benavides, cargó contra el poder ejecutivo de la Ciudad de Salta por los distintos cortes de calles. En este sentido sostuvo: “Quiero dejar por fuera lo que son las manifestaciones sociales y poner en evidencia el gran piquetero que tenemos que es el Ejecutivo Municipal”.

En su manifestación comentó que abordaría, “algunas problemáticas que ya habíamos tratado no solamente en este cuerpo deliberativo sino en el anterior, y sinceramente no me gusta ser reiterativa en mis manifestaciones, pero vemos que nos topamos con un Ejecutivo Municipal que no escucha o que deja de lado algunos planteos que hemos realizado en este cuerpo legislativo”.

“Digo esto porque ya en el mandato anterior habíamos, mediante resoluciones, solicitado al Ejecutivo que los trabajos que se realizaran para los bacheos y los arreglos de calle no cortaran calzada completa para poder permitir circular y no generar este caos”, continuó en un tono fuerte.

Para la edil, otro tema a considerar es “la falta de planificación que también es algo sobre lo que nos habíamos manifestado al respecto. Vemos que el Ejecutivo Municipal, por ejemplo, a finales del año pasado cortaba de forma completa calle Deán Funes y Alsina para realizar la obra, se cortó esta calle durante más de dos meses y hoy nuevamente cortan una cuadra más”.

"Parece que esto se debe a los sucesivos cambios de gabinete"

Continuando con su crítica sumó, “la necesidad de la instalación de cartelería, algo que habíamos logrado en la gestión anterior, hoy nuevamente nos encontramos con cortes de calzada completa sin señalización previa”.

“Lamento que no se tomen las acciones y parece que esto se debe a los sucesivos cambios de gabinete”, finalizó.