No va más: Comenzaron a cerrar y tapar los locales del ex Paseo del Choripán

Fue a principio de julio cuando llegaba la noticia que el famoso Paseo de la Familia, más conocido como el Paseo del Choripán recibía la noticia que empezaba a despedirse de los salteños, luego que por decisión de la dirigencia del Centro Juventud Antoniana, disponían que sus ocupantes abandonen los puestos gastronómicos.

Esta noticia causó impacto en la opinión pública y, si bien en la primera noticia de esta decisión se había comentado un plazo de 15 días para desalojar el paseo, el cierre del mismo recién comenzó a concretarse en las últimas horas.

A través de sus redes sociales, Juventud informó que comenzaron con los trabajos de cerramiento en los ex locales comerciales ubicados sobre calle Catamarca. “Además se continúan con las refacciones en la tribuna que se encuentra sobre la calle anteriormente mencionada”, sumaron en un posteo en la red social Facebook.

Asimismo compartieron imágenes de los trabajos: hileras de ladrillos y su respectivo cemento para adherirlos, ya habían sido colocados en los marcos de puertas y ventanas de algunos de estos cubículos que, hasta hace poco, fueron cocina de empanadas, pollos, choripán, asado, entre otras comidas.

Cabe recordar que, al conocerse esta medida tomada por el club, su presidente Javier Russo recalcaba que los mismos socios habían requerido el cierre del paseo. “Lamentablemente son locales que no sabemos por qué funcionan, no tienen habilitaciones, no cuentan con las condiciones higiénicas, eso lo tiene que controlar la Municipalidad, nosotros vemos la parte del club”, supo decir para InformateSalta.