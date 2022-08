Para Romano, la denuncia contra el Tribunal del caso Rangeón está infundada: “Es una locura”

La sentencia por abuso sexual al productor de modas, Pablo Rangeón, sigue dando que hablar. Sandra Domene, abogada querellante, adelantó a CNN Salta 94,7, que denunciará penalmente al Tribunal. Acusó a uno de los jueces de dormirse durante el testimonio de una de las víctimas.

Al respecto, Luciano Romano, el abogado defensor de Rangeón, consideró que es una locura. “El Tribunal siempre tuvo muy atento al desarrollo y desenvolvimiento de todo el proceso, son procesos muy largos, en ningún momento he visto una falta a sus deberes de funcionarios, en ningún momento he visto que se durmieran”, dijo a Telefé Salta.

En este sentido, indicó que no entiende las razones que la llevaron a tomar la decisión. “Es una falta de respeto. Yo creo que esto está más que nada destinado a no bancarse el resultado del proceso. Ella buscaba un resultado muy distinto y eso ha quedado más que claro con el pedido de sentencia y también con sus intenciones de desviar el objeto del proceso, lo que no lo ha logrado y esto es lo que desemboca un malestar ante el Tribunal”, expresó.

Finalmente, manifestó su deseo de que no prospere. “Es infundada la pretensión de ella y espero que lo piense bien antes de radicar la denuncia”, concluyó.