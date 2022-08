El método Escandinavo: para adelgazar rápido antes del verano

La dieta Scandi Sense comenzó en Escandinavia y se abrió camino en todo el mundo gracias a Suzy Wengel, autora de ’The Scandi Sense Diet’. Su nombre lo dice todo.

Se enfoca en una alimentación sensata, sí, realmente es así de simple. El problema con muchas otras que son más conocidas es que se nos olvida escuchar a nuestro cuerpo. Nos enfocamos en eliminar carbohidratos y productos lácteos, solo consumimos 1.400 calorías al día o solo ingerimos alimentos durante ocho horas, pero las cosas no se hacen así. Scandi Sense Diet te desafía no solo a aprender a nutrir tu cuerpo sino también a aprender conceptos sobre la nutrición.

Una de cada 5 personas en Escandinavia hacen esta dieta, según ’The Daily Mail’, por lo que debe ser el verdadero negocio. Su propio creador, Wengel, perdió más de 40 kilos en 10 meses. La mejor parte es que todo lo que estaba haciendo, funcionó. El régimen implica comprender el tamaño de las porciones de ciertos grupos de alimentos usando su mano como guía.

Ser consciente de la cantidad de proteínas, grasas y carbohidratos que deben tener tus comidas no solo evitará que comas de forma más natural, sino que también te mantendrá en un déficit calórico saludable y sostenible para adelgazar al mismo tiempo que aprendes a tener una dieta equilibrada.

Cada ingesta se compone de cuatro puñados de comida. Dependiendo de tu peso, el tamaño de tu mano será diferente, lo cual es perfecto para estimar las necesidades energéticas de cada uno durante el día. Dos deben ser vegetales: puede ser una ensalada, verduras al vapor o a la parrilla; uno tiene que llevar proteína (huevos, pescado o aves de corral) y evitar las carnes procesadas. El último puñado es de carbohidratos: desde batatas, arroz y pasta hasta fruta, pan y cereales. Cuanto más complejo sea, mejor.

Espera... ¿No nos olvidamos de las grasas? Aunque estas no tienen su propio puñado, la dieta permite de una a tres cucharadas en cada comida. Las saludables como el aguacate, el coco, las nueces y las semillas también son clave a la hora de elegirlas en esta dieta.

Una dieta no debe ser algo a lo que te apegues durante una semana o un mes. Tiene que ser una forma de equilibrar tu nutrición para que se ajuste a tu estilo de vida cotidiano. La razón por la cual mucha gente no siente que es una dieta es porque no es restrictiva. Aunque está limitada a cuatro puñados en cada comida, esto tiende a ser más que suficiente para sentirse satisfecho.

Mientras el plato no exceda cuatro puñados de comida, estás en el camino correcto. Si al principio te resulta difícil pasar de una a otra sin pasar hambre, puedes incorporar snacks saludables. Es para todos.

No hay reglas cuando se trata de adaptar sus comidas favoritas a la dieta. Si quieres tomar un postre, omite el puñado de carbohidratos en la cena. Si no puedes dejar esa rebanada de pan en el desayuno, opta por un puñado extra de verduras o proteínas. Esta dieta es extremadamente flexible, lo que la hace ideal para todos.



Fuente: https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2018-09-06/dieta-mas-facil-mundo-escandinava-adelgazar-mucho_1564960/