Cristina Kirchner recusó al fiscal Diego Luciani y a uno de los jueces del caso Vialidad

Cristina Kirchner recusó esta mañana al fiscal Diego Luciani y al juez Rodrigo Giménez Uriburu y pidió que los dos dejen el caso Vialidad, donde ella está siendo juzgada por asociación ilícita y fraude al Estado.

La vicepresidenta había adelantado ayer que lo haría. El fundamento es una nota de Página 12 que contó que Luciani y Giménez Uriburu son compañeros en un equipo de fútbol amateur (se llama Liverpool) y que los dos fueron a jugar a Los Abrojos, la quinta de Mauricio Macri. La publicación incluyó una foto de ambos que, sostiene Página 12, fue tomada en las canchas del expresidente.

Ni el juez ni el fiscal aceptarán la recusación. Fuentes cercanas a ambos dijeron a LA NACION que, si bien comparten equipo, ellos sostienen que no tienen una relación de amistad y que tampoco tienen vínculo con Macri. Ni Luciani ni Giménez Uriburu niegan haber ido a jugar a la quinta del expresidente (reconocen incluso que pueden haber jugado alguna vez contra Macri), pero dicen que fue para participar de un torneo amateur donde había muchos otros equipos y que fue antes de que recibieran el caso Vialidad.

Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidenta, presentó el escrito con este planteo esta mañana, antes de la hora prevista para que se reanudara el juicio oral y continuara el alegato del fiscal, que la semana pasada fue muy duro contra Cristina Kirchner. La acusó de haber sido la jefa de una asociación ilícita creada para extraer fondos del Estado Nacional, en su beneficio, “desde la cúpula del poder”.

En su presentación de esta mañana, Beraldi no solo pidió que juez y fiscal sean separados del caso; también, que se anule todo lo hecho por ellos en esta causa. Citó el artículo 55 del Código Procesal Penal, que sostiene que “el juez deberá inhibirse de entender en la causa” si “tuviere amistad íntima, o enemistad manifiesta con alguno de los interesados”.

La imparcialidad subjetiva -la que está objetada en este caso- se presume; por ende, si el juez y el fiscal niegan estar afectados por una causal, será tarea de quien sostiene lo contrario (Berladi, en este caso) demostrar que sí lo está. Además, la Corte Suprema de Justicia tiene dicho que las causales de recusación deben interpretarse taxativamente; es decir, que no pueden ampliarse a circunstancias parecidas. Otra cuestión que seguramente se plantee (se debatió frente a casos como este) es si el fiscal debe considerarse un “interesado” en la causa cuando se trata de un funcionario del Ministerio Público cuyo rol tiene características diferentes a los de acusados y defensores.

Después de que el presidente del tribunal informó el trámite que se le daría a la recusación, Luciani pidió la palabra y solicitó contestar “de manera oral” las cuestiones planteadas por las defensas. “Ahora o cuando lo dispongan”, dijo. Alegó que una respuesta oral le daría mayor “transparencia” al proceso. Gorini le respondió que no había inconveniente para eso, pero que como otros dos defensores adelantaron que también presentarán recusaciones, el tribunal lo habilitaría a contestar una vez que estuvieran todos los planteos presentados.

¿Qué dicen el juez y el fiscal?

El juez y el fiscal tendrán 24 horas para responder los planteos en su contra. Seguramente ese plazo empezará a correr mañana, cuando se presenten las nuevas recusaciones adelantadas hoy por defensores de otros acusados. Luciani ya fue habilitado a exponer sus argumentos de forma oral. Giménez Uriburu lo hará por escrito.

¿Cuáles son esos argumentos? Según adelantaron a LA NACION fuentes cercanas al juez y el fiscal, ellos no niegan compartir equipo ni haber jugado en la quinta de Macri, pero alegarán que no son amigos entre ellos y que no tienen relación personal ni social con Macri. Que asistieron a la quinta solo para participar de un buen torneo amateur.

“Liverpool es un equipo que tiene 41 años, por el que pasaron muchísimos jugadores. Jugamos normalmente en Atalaya [otro campeonato de zona Norte] y discontinuadamente en el torneo de Los Abrojos, que es un torneo amateur abierto de alto nivel, donde hay decenas de equipos”, dijo un jugador de Liverpool a LA NACION.