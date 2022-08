Refinor bajó el precio de la nafta en Tucumán ¿La medida podría replicarse en Salta?

En una situación económica como la actual, en la que los trabajadores están acostumbrados a que sus sueldos les alcancen cada vez para menos y no para más, no es habitual oír que los precios bajan y no suben. Es por esto que los tucumanos se sorprendieron cuando vieron como Refinor bajó el precio de la nafta súper de $139,90 a $128,50, ante la noticia los salteños se preguntan si esto podría llegar a la provincia.

Según informó ActualidadRosarina, desde CAPEGA (Cámara de Comerciantes Derivados del Petroleo, Gas y Afines), confirmaron que la baja ocurrió porque se está normalizando el suministro de combustible. Recordemos que, a comienzos del año, el precio del litro era de $96.

"La baja del combustible es un hecho histórico porque sabemos que en este país cuando las cosas suben difícilmente bajen", sostuvo Francisco Nader, Director de Comercio Interior de Tucumán.

En esta línea continuó: “Esta baja puede reducir el costo de logística, pero hay costos de servicio que sin subsidios se incrementarán, entonces siempre habrá una excusa para incrementar los precios”.

“Igualmente, al bajar el precio de los combustibles, deberían bajar también el precio de los artículos de consumo. Pero lamentablemente, en muchas cosas de este país hay un monopolio importante, con empresarios que tienen el 90% del mercado. Son cuatro o cinco empresarios que deberían bajar fijar un precio de estos artículos a partir de la baja del combustible”, finalizó.