Día del Niño en El Palomar, 300 niños esperan su regalo y todos podemos ayudar

Desde hace 10 años Rosana Taborga organiza el festival en El Palomar movida por la necesidad de los niños del lugar. Por AM 840 la mujer recordó que todo comenzó cuando los contrataron para llevar a gente hasta El Palomar y conocieron la historia de Florencia Lamas, una niña que estaba enferma por lo que no se podía movilizar mucho y se acercaba el día del niño y eso llevó a que todos hicieron algo para que pase un día del niño inolvidable. Si bien ella ya no está entre los niños el festival se hace en honor a ella, año tras año.

En esta ocasión los organizadores están buscando corazones solidarios que quieran por una parte donar su tiempo y juguetes para los pequeños que son aproximadamente 300. El festival se realizará el 14 de agosto desde las 11 a las 16 hs. Un detalle que conmueve es saber que los niños de los parajes aledaños salen a las 4 de la madrugada para poder estar en El Palomar a las 10 de la mañana. "Los juguetes son los obsequios más esperados por los niños, ya que no están tan al alcance de sus manos".

Rosana contó que el Mago Gumier, colabora con su función para los niños, "si otros animadores se quieren sumar también están invitados".

Para el festival se necesitan donaciones de juguetes, golosinas y cualquier mercadería que pueda alegrar a los niños, se reciben las mismas hasta el jueves 11. También piden alguien que pueda sumarse con un vehículo para viajar hasta ahí. Desde la organización invitan a animadores, payasos, títeres a sumarse.

Los que quieran donar o sumarse pueden comunicarse al Teléfono 3874 030380, Rosana Taborga

Cabe recordar que El Palomar, es un paraje que se encuentra entre los imponentes cerros de la pre Puna a 3600 mts sobre el nivel del mar. Desde la ciudad de Salta se deben transitar 160 km para llegar.