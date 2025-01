Historias de lucha: Santy supo sobreponerse a la hidrocefalia y hoy tiene un emprendimiento

Desde InformateSalta apelamos a los corazones solidarios de siempre, esos que se encienden y laten cada vez que alguien necesita una mano. Esta es la historia de Santiago Chávez, un joven de 26 años, con hidrocefalia y que con el apoyo de su familia, oriunda de Tucumán, pudo salir adelante.

Realizó cursos que lo habilitan como gastronómico, mecánico y en el área de informática pero a pesar de sus preparación, sus ganas y de haber dejado copias de su currículum vitae por distintos locales, hasta el momento no consiguió un puesto de trabajo, por lo que decidió en diciembre del año pasado emprender con la venta de elementos de limpieza y otros artículos para el hogar. Con un gazebo en la puerta de su vivienda en B° Libertador, en calle Mendoza 2341 pasa sus días vendiendo y esperando una oportunidad.

"Mi idea es poner mi local en mi casa, porque cuando menos pensemos va ser invierno. Ya tengo la mano de obra, tengo el garaje de mi casa que esta en mi casa. Me faltaría una pared y por ahí pintar e ir completando el local, heladera exhibidora, un mostrador. Entiendo la situación difícil del país, yo soy pensionado pero no puedo poner yo todo junto. Mi objetivo es tener un trabajo no depender siempre de mi papá, uno se quiere independizar", dijo Santy.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de InformateSalta (@informatesalta)

Santy conto a InformateSalta que nació y a los pocos meses tuvo una operación, se le colocó una válvula pero las cosas se complicaron y tuvo que someterse a otras intervenciones "Mi discapacidad es de un 75% al 80%. Nací prematuro y a los dos meses me operaron de la cabeza, la primera cirugía, me colocaron la válvula, pasó un tiempo, empecé a tener complicaciones con esa válvula tales como convulsiones, fue empeorando, me cambiaron la válvula y con esa válvula estoy hace 25 años".

Si querés ayudar a Santy a salir adelante, acercate a su gazebo en calle Mendoza 2341 Salta Capital, comprarle o bien donarle mobiliario o cosas que le sirvan para armar en el interior de su vivienda el negocio que le permita sostenerse. También pide ser tenido en cuenta para puestos de trabajo que se adapten a él. Su Alias es santi.decano97 y su celular es 3875277826 o su IG buscalo como @santychavez7235.