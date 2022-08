El Senado aprobó el pliego de Chibán como Juez de la Corte de Justicia

Con dictamen de la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones, el Senado de la Provincia dio acuerdo al pliego remitido por el Poder Ejecutivo para la designación de Gabriel Chibán, para el cargo de Juez de la Corte de Justicia de Salta, que quedó vacante tras la renuncia indeclinable de Horacio Aguilar.

El pliego fue remitido luego del Procedimiento Participativo de la Ciudadanía, Ley N°8.311, establecido en la Reforma de la Constitución.

Cabe destacar que es la primera vez que se lleva adelante la selección de un juez de Corte con la nueva Constitución.

Al respecto, Chibán dijo tener muchas expectativas en lograr dar mayores respuestas y mejores servicios a los vulnerables, a la vez que afirmó que trabajará para dar mayor celeridad en la respuesta de la justicia. "Queremos una justicia más adecuada a los tiempos que vivimos, con mayor participación y servicio a lo largo de lo ancho de la provincia", afirmó.

Fuerte apoyo

Al momento de su postulación, el gobernador Sáenz aseguró que el ex Defensor General de la Provincia “es un hombre respetado en el ámbito judicial” y “tiene todos los títulos para estar en ese lugar y acompañar la reforma judicial".

Por su parte, el ex juez y ex legislador provincial, Manuel Santiago Godoy, aseguró que es una persona que sabe muchísimo y con una experiencia interesante. “Me parece que es un excelente jurista, me parece que está bien propuesto porque forma parte de la justicia”, dijo.