Jorge Reale quiere ser presidente de Boca: “No hay un trabajo en equipo ni planificación”

Salta se vistió de azul y oro con la estadía de Boca Juniors que llegó para disputar los octavos de final de Copa Argentina ante Agropecuario en donde venció por 1 a 0 con gol de Pol Fernández en el primer tiempo. Con la llegada de Boca llegaron integrantes de la agrupación Familia Xeneize para empezar a lanzar su candidatura para las próximas elecciones del club que serán el año que viene.

InformateSalta tuvo la oportunidad de hablar en un mano a mano con Jorge Reale, quien integra la agrupación Familia Xeneize y se postulará para presidente en las próximas elecciones para la lista opositora. Durante el encuentro contó qué pasará si llega a ser presidente y qué proyecto tiene con La Bombonera: “El día que yo sea presidente mi primer acto va ser juntar a todos, todos los dirigentes opositores, oficialistas y decir en esto tomemos una decisión” y con respecto al estadio del Xeneize.

Después Reale agregó que: “sueño con una Bombonera nueva, con un estadio nuevo pero lo que si tengo claro es que no me iría nunca de La Boca y que la pregunta es que como hace 50 años no hayamos podido haber comprado las 2 medias manzanas que nos permitirían ampliar”.

Por otro lado habló de como surgió esta agrupación a la que forma parte y cuál es su objetivo. “Junto a un grupo de socios creamos Familia Xeneize una comunidad que trabaja mucho por Boca y piensa mucho en el Boca del futuro”, después detalló qué propone la agrupación: “Nosotros decimos dale la oportunidad que la dirigencia del club salga del socio es decir darle una verdadera renovación a la dirigencia”.





Jorge Reale dijo que “Boca está pasando una pequeña crisis institucional, hay que reconocer que eso está pasando porque no hay un trabajo en equipo ni planificación unificada” y opinó sobre la decisión que tomó la dirigencia actual con el ex técnico Xeneixe Sebastian Bataglia. “Yo hubiese continuado con Bataglia hasta fin de año, a mí no me preocupa solo eso, me preocupa el modo en el que se fue porque fue un ídolo y una extraordinaria persona”.

Por último habló de la imagen del actual vicepresidente de Boca Juniors, Juan Roman Riquelme ”La grieta te la agranda mucho Riquelme, es un líder de grieta es su forma de manejarse y yo siempre digo que la única forma que podemos constituirnos entre los 10 mejores equipos del mundo es trabajar unidos”, y culminó diciendo que: “Cuando sea presidente de Boca voy a buscar modificar el estatuto para que la oposición sea parte de la institución porque mi gran objetivo es trabajar por un Boca unido y al lograr eso podremos consolidarnos entre los mejores 5 clubes del mundo”.