Choferes de colectivo marcharán para pedir la reincorporación de un trabajador

Será a las 10 de la mañana cuando se reúnan en Avda. Chile e Independencia para marchar hasta la empresa Tadelva pidiendo la reincorporación de Víctor Vaca, un chofer de SAETA.

Víctor dialogó con nuestro medio y contó cuál es hoy su situación y por qué decidió tomar esta medida. “Hace 4 meses me tienen sin sueldo, a la deriva, sin médico, sin obra social y no me quieren diagramar. Yo soy el único con este problema, no sé si están tomando represalias conmigo porque llevé adelante una actividad gremial con mis compañeros o qué pasa”, contó.

El chofer trabaja hace 16 años y hace algunos meses sufrió una trombosis que lo dejó sin trabajar por algunas semanas, pero el 20 de junio ya fue dado de alta y pide su reincorporación desde entonces. “Me tienen en reserva de puesto de trabajo, corresponde que me devuelvan mi lugar”, explicó.

“Ayer me llegó una notificación del Ministerio de Trabajo que aduce que no corresponde que se haga junta medica porque yo ya tengo el alta de mi médico y del médico de la empresa. Yo presenté todos los estudios siempre, en tiempo y forma”, dijo y añadió que el gremio está totalmente ausente, y de SAETA tampoco tiene respuesta.

Es por esto que desde las 10 de la mañana el tránsito vehicular se verá afectado en la zona y se recomienda circular con precaución o tomar una vía alternativa para evitar demoras.