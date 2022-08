"No hay personas intoxicadas ni mortandad de peces en el Pilcomayo", confirmó Esteban

A raíz de la posible contaminación del río Pilcomayo por sedimentos mineros que ingresaron al caudal del río en Potosí – Bolivia, el ministro de Salud, Juan José Esteban, en diálogo con InformateSalta, confirmó que desde el hospital de Santa Victoria dieron a conocer que no hay personas intoxicadas.

A su vez confirmó que no hay mortandad de peces y no se ha visualizado mancha alguna sobre el río Pilcomayo. Sin embargo, pidió estar atentos, ya que la situación es bastante complicada dada la contaminación del agua. “Sabemos que la gente que vive y habita toda esa zona es consumidora no solamente de agua, sino que se baña en el río, y la usa como recurso para tomar, se comen los pescados del río, o sea tenemos que estar más atentos que nunca a la situación”, expresó.

“Tenemos la información que hay contaminación del río Pilcomayo por los informes que recibimos de Bolivia, de todas maneras nosotros a través de Recursos Hídricos estamos testeando el agua, chequeándolo”

Con respecto al COVID, explicó que se observa la presencia del virus de COVID pero hay un claro descenso en relación a semanas anteriores. “Hemos tenido un pico muy importante de arriba de 2600 casos, eso ha ido bajando, estamos en este momento con 900 casos y evidentemente no tenemos, sincitial, ni gripe, así que el ambiente lo ha ocupado el virus del coronavirus, estamos monitoreando, seguimos testeando y seguimos vacunado que es fundamental”, afirmó.

Por último, se refirió a los 35 años de funcionamiento del SAMEC en Salta. “Tenemos el orgullo y satisfacción de ver un Samec que ha crecido muchísimo ya no solamente en la capital sino a nivel provincial, realmente creo que la prehospitalaria, a través del Samec está completamente asistida”.