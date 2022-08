Tras el viento, bajará la temperatura y no se descartan heladas

Las ráfagas de viento que se sienten en la ciudad anteceden el ingreso de un sistema frontal frío que está comenzando a ingresar en la provincia. Trajo polvo, humo y una importante reducción de la visibilidad.

En diálogo con InformateSalta, el meteorólogo Edgardo Escobar aseguró que el viento continuará hasta que el sistema siga su desplazamiento, tras lo cual el termómetro caerá varios grados.

“Para mañana se espera un marcado descenso en las temperaturas máximas, mañana podemos llegar a tener temperaturas máximas que ronden los 15°, con poca nubosidad, la atmósfera va a seguir con polvo y con humo, va a seguir sucia, estos sistemas frontales no van a generar precipitación, va a estar el cielo con muy poca nubosidad”, dijo.

En este sentido, las mínimas para este jueves estarán en el orden de los 2°; el viernes la máxima en 16° y las mínimas que pueden estar en 1° y no se descartan heladas. “El sábado puede estar en 17 de máxima y en 0° la mínima y el domingo podemos seguir teniendo heladas matinales, porque tenemos poca nubosidad, pero ya por la tarde 20°, más agradable”, expresó.

La mala noticia es que por el momento no hay novedades de lluvias. “Esto se complica porque el humo que ha ingresado, al no tener precipitación, no se puede limpiar la atmósfera”, explicó.