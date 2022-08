¡A tener cuidado! Denuncian que un sujeto quiso llevársela de la parada del colectivo

Una joven de 20 años se vio sorprendida cuando un sujeto de más de 60 años, la tomó por la fuerza e intento llevársela de la parada de colectivo en Tartagal cuando intentaba llegar al terciario en General Mosconi.

Su hermana contó por El 10 TV. "Por favor me podés venir a buscar, un hombre me quiso llevar a las fuerzas, le decía mándame la descripción del hombre. Llego y veo a la parada frente a la Terminal, con la descripción que ella me dio, le saqué foto, le mandé y me dijo que ese era"

La mujer recuerda que en ese momento lo increpó al sujeto, el cual no negó haberla invitado a ir a otro lugar pero que ella le dijo que no, que no había hecho nada mas.

Según el relato de la misma víctima, éste le habría dicho "que quería que vayan a otro lado a hacer cosas. Él le había hablado a ella y ella se acercó, como era un hombre mayor de edad no imaginó que el hombre le iba a hacer eso, ella pensó que necesitaba ayuda".

Tras el escrache del sujeto en Redes sociales, no faltaron los mensajes que aseguraban que es habitual lo que hace el sujeto, que solo fue identificado por la policía.