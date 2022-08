Padres y alumnos toman una escuela técnica en Colonia Santa Rosa, en reclamo de obras

Con bombos, redoblantes, carteles y afiches, padres y alumnos de la Escuela Técnica 3124 de Colonia Santa Rosa, en la zona norte de la provincia, decidieron tomar el establecimiento reclamando mejores condiciones edilicias, la construcción de un nuevo inmueble para los estudiantes, como así la presencia del Ministerio de Educación para dialogar con él.

Al respecto de esta noticia InformateSalta se pudo comunicar con Lidia, madre de uno de los estudiantes, quien detalló que la toma la estaban realizando junto al estudiantado y gente de la zona desde las 6.00 de la mañana, en medio del frio matinal que se siente por toda la provincia.

“Lo que queremos nosotros es que venga el ministro (Matías Cánepa), entendemos que el ministro viene para Orán e Yrigoyen pero no quiere llegar hasta Colonia”, aseveró la mujer quien dijo que, como comunidad, les urge hablar con él para pedirle obras para la escuela como así el uso de un terreno disponible para edificar aulas.

“Una vez se dio un terreno para poder edificar, hace 7 años se edificaron 2 aulas, eso luego se paró y ahora el intendente de Colonia quiso hacer una salita hacer una semana, quiere quitarle el establecimiento a los niños”, denunció la mujer, hecho que les causó preocupación y alarma.

“Tenemos tomado el colegio hasta que el ministro llegue y nos dé una respuesta sobre qué hará, si se seguirá edificando en el terreno o no, porque nos los quieren quitar para construir una salita”, repitió advirtiendo que proseguirán con la toma hasta que obtengan una solución a su demanda, no importan el tiempo que deban proceder con la medida.

Por último y sobre el estado actual de la escuela técnica, aseguró que no es el mejor. “Si pudieran entrar, se está cayendo poco a poco, no tienen ventanas, sillas, no tienen espacio, hay 2 o 3 profesores que están dando clases en el patio con los niños parados, en el frío, el calor o la lluvia”, afirmó para concluir.