La Fundación HOPE recibió donaciones de la Escuela Alberdi

A partir de una campaña solidaria que reunió a toda la comunidad educativa de la Escuela Juan Bautista Alberdi, es que desde la institución entregaron juguetes, y otras donaciones, para los niños y niñas de la Fundación HOPE.

A través de CableATierra la presidenta de la Fundación, Guadalupe Colque aseguró no tener más que palabras de agradecimiento. Siguiendo esta línea comentó que la solidaridad es un gran valor y “me emociona que uno de los chicos me contó la campaña y es eso la campaña, poner en ellos el valor de la vida, el valor de dar, que aprendan lo que es la empatía, ponerse en el lugar del otro”.

Guadalupe Colque, Presidenta de la Fundación HOPE - Imagen de archivo

Por su parte los estudiantes dijeron, “nos sentimos muy felices de haber donado estos juguetes para que tengan un regalo en el Día del Niño”.

“Son niños que siempre están en tratamiento, siempre necesitan juguetes. Lo principal es enseñarles a los chicos el valor”, finalizaron desde la Escuela Alberdi.