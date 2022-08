Misiones: en un violento choque, murió la cuñada del gobernador jujeño Gerardo Morales y otras tres personas

Un violento choque entre una camioneta y un camión ocurrió este domingo en la provincia de Misiones, en el que murieron cuatro personas, entre las que se encuentra María Mónica Snopek, cuñada del gobernador jujeño, Gerardo Morales.

De acuerdo con lo que publicaron los medios locales, las otras víctimas fatales son el conductor del vehículo de mayor porte y Carlos Miguel Olivera Pastor y Margarita Rodríguez, suegros de la mujer fallecida, mientras que su esposo, Javier Olivera, secretario parlamentario de la Legislatura jujeña, permanece internado en grave estado.

Según la investigación en curso, el hecho ocurrió cerca de las 9:00 sobre la Ruta Nacional N° 14, a la altura del kilómetro 887, cuando, por motivos que aún no se determinaron, la camioneta Toyota SW4 en la que viajaban Snopek y su familia, impactó de frente contra un camión Ford 4000 color azul que circulaba en dirección contraria.

Como consecuencia del siniestro, el conductor del segundo de estos rodados, un hombre de 36 años identificado como Juan Marcelo de Olivera, oriundo de Oberá, murió en el instante, al igual que la cuñada de Morales y sus suegros, detalló Jujuy al Momento.

En tanto, Javier Olivera fue trasladado en un primer momento al Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga, ubicado en la capital misionera, con un cuadro de traumatismo grave de tórax con aparente lesión en la médula, detalló el portal Todo Jujuy.

María Mónica Snopek era hermana del actual senador del Frente de Todos Guillermo Snopek y de Tulia Snopek, la abogada “genéticamente peronista” que en diciembre del 2018 se casó con el gobernador Morales en un ritual indígena.

Aquella ceremonia se realizó justo cuando el sol del mediodía llegaba a su cénit. Así, dicen los chamanes, tanto la luz como la sombra de la pareja están a la par, para que ambos seres caminen uno al lado del otro en equilibrio. De esta manera, el mandatario jujeño fue la primera autoridad provincial argentina que contrajo matrimonio con un rito de los pueblos originarios.

“Somos dos personas libres. Venimos luchando mucho por el amor que nos tenemos. Tuvimos inconvenientes, pero estamos bien, contentos, tranquilos, pese a los vericuetos de la Justicia, que no se hizo eco de los cambios del Código Civil. Usted sabe que existe la figura del divorcio exprés, y la ley dice que no puede haber nada que se oponga a la voluntad de una de las personas. Pero eso ya no cuenta. Lo que importa es la libertad y la decisión que tenemos de estar juntos”, sostuvo Morales poco después de contraer matrimonio.

Tulia, además, es hija de un ex gobernador provincial –homónimo de su hermano–, quien también falleció en un accidente de auto, pero en 1996, y sobrina nieta de Carlos Snopek, también mandatario provincial. /Infobae