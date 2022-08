Pedro Alfonso pidió ayuda a sus seguidores en las redes sociales para no volver a caer en una adicción

Luego de que Paula Chaves recordó la insólita frase con que Pedro Alfonso inició la primera conversación entre los dos, el actor sorprendió con un posteo en Instagram donde confesó la lucha diaria que lleva con una adicción.

Pedro, padre de Olivia, Filipa y Baltazar, contó que hace dos meses decidió dejar de fumar y que si bien lo está logrando hay días que siente ganas de volver a fumar.

Por eso, compartió sus sensaciones con sus seguidores de la red social y pidió que le digan que "es un genio" para darle así fuerzas y no recaer otra vez en el cigarrillo.

"Hace casi dos meses dejé de fumar y me siento muy contento y orgulloso por eso. Pero hoy fue un día difícil y a veces hay recaídas, no por fumar, pero si tener ganas", indicó a corazón abierto el actor.

Y pidió: "Así que necesito que me digan sos un genio. Seguí así. Y demases. Así cuando tengo un día como el de hoy vengo y los leo".

"Así lo dice el libro que me hizo dejar de fumar ( “es fácil dejar de fumar, si sabes como” ) que es importante el apoyo y los elogios", siguió Pedro Alfonso.

"Ya soy un ex fumador pero si alguna vez tengo alguna otra recaída vendré a leer acá en vez del libro. Mientras tanto disfrutando de este hermoso teatro el Florencio Sánchez en Paysandú", finalizó.

Paula Chaves reveló la angustiante condición de salud que sufre

Paula Chaves habló por primera vez de una condición que sufre desde hace varios años. Invitada al ciclo del Pelado López, Juego Chino, Telefe, la modelo y conductora se refirió al angustiante problema de salud que la aqueja, y por el cual ha pasado por episodios complicados junto sus hijos, Olivia, Baltazar y Filipa.

"Soy hipocondríaca. Nunca lo conté. Mi cabeza se va a cualquier lado", le dijo la esposa de Pedro Alfonso al ex CQC. "Vos me contás que a un familiar tuyo le encontraron algo, que lo operaron, y yo ya empiezo con el síntoma. De una picadura de mosquito, mi cabeza se va a cualquier lado", dijo entre risas aunque asumiendo firmemente la problemática.

La conductora detalló un particular episodio que vivió en unas vacaciones: "Esto fue en Bahamas, era nuestro viaje de los sueños, y llegué y los dos chicos (Olivia y Baltazar) estaban con fiebre. Estuve cuatro días sin salir en el cuarto. Yo, llorando, con el termómetro. La paso para el traste", recordó Paula.

Otro ejemplo que sumó Paula Chaves fue "un día Pedro me llamó por videollamada y me dio que le dolía la cabeza. Yo me largué a llorar mal. Y él me dijo ’¿qué te pasa?’. ’Me preocupa tu dolor de cabeza’. Esto es un problema", reveló. /PrimiciasYa