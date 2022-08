Ediles apuntaron a diputados por el tratamiento de la renovación de Concejos Deliberantes

Durante la sesión ordinaria del Concejo Deliberante que tuvo lugar hoy, los funcionarios municipales se mostraron muy molestos con el tratamiento que le dio la Cámara de Diputados a un proyecto de ley que en sus artículos contempla la renovación de los cuerpos deliberantes municipales, un tema para el que no fueron convocados.

El primero en tomar la palabra durante las manifestaciones fue el representante de Juntos por el Cambio, Pablo López, quien sostuvo: “En el proyecto de ayer, entre gallos y medianoche, se le ha dado dictamen positivo al proyecto que incluye el mandato de los concejales”.

“Quiero decir que se han manejado muy mal, porque no se ha invitado a charlar al Concejo Deliberante, puede haber ido el ministro Villada a charlar con una serie de concejales pero eso no significa una charla institucional, espero que la Cámara de Senadores por lo menos invite a dialogar y a conocer la opinión de los concejos deliberantes, quizás estemos de acuerdo”, continuó en la misma línea.

En el mismo tono finalizó: “Tengamos en cuenta que, en la Constitución, dónde el oficialismo tuvo amplia mayoría, no se estuvo de acuerdo con poner una clausula, algo tan simple como eso y ahora estamos teniendo esta discusión por la inoperancia que tuvieron”.

La siguiente voz que se expresó sobre el tema fue la de Paula Benavidez quien manifestó: “Al igual que mi par, no quiero dejar de pronunciarme respecto al tratamiento dudoso que tuvo ayer en el marco de un proyecto de suspensión de las PASO, la incorporación de este artículo que define la suerte de la renovación de los cuerpos legislativos”.

“Hace dos semanas pedíamos desde este Concejo Deliberante poder tener una intervención y un dialogo real con la Legislatura provincial para el análisis de este proyecto y de repente nos damos con que entre gallos y medianoche incorporaron un artículo en otro proyecto para poder sancionar finalmente esta ley que hoy tiene que ser tratada en el Senado”.

“Lamento que no nos hayan convocado y el hecho de que nos hayan girado el proyecto que pretendían hacer avanzar no quiere decir que exista un diálogo político y que pueda haber un pronunciamiento al respecto, no se nos ha escuchado nuevamente”, finalizó para darle paso a la palabra de Laura Jorge Saravia.

La edil apunto contra los diputados, “lo que pasó en la Cámara de diputados, la verdad sentí un ninguneo y una falta de respeto total a la envestidura del concejal, ¿Cómo puede ser que algo que nos involucre sea tratado con esa liviandad y sin siquiera haberse tratado en las comisiones? Entonces lo voy a tomar como que pasa, ¿los diputados tienen más valor que los concejales? ¿no meremos un trato respetuoso y que realmente sea tratado como debió haber sido? No se tuvo en cuenta el tema del cupo ni la representatividad de los diferentes partidos políticos”.

Para dar por finalizado el tema, aseguró con un tono condescendiente que: “Estábamos tratando el tema de las PASO y así por arte de magia se incorporó otro artículo y de repente se ha tomado la decisión. Obviamente vamos a esperar lo que pase en el Senado. Mi repudio a los diputados que ayer votaron a favor de esta ley”.