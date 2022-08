Alberto: "Estoy seguro de que en esta causa Cristina no tiene nada que ver"

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, brindó esta noche una entrevista en el canal de noticias TN, en el que abordó los temas de agenda más importantes de la Argentina.

"Los datos de la macroeconomía son todos positivos, objetivamente es así. Argentina creció más del 6% en el primer semestre. Hemos creado 1.200.000 puesto de trabajo. Pero tenemos un problema de inflación sin resolver y eso afecta el ingreso de mucha gente, básicamente al que hoy gana entre 80 y 100 mil pesos", manifestó en el comienzo de la nota el máximo mandatario.



"Entiendo que la que no quiere pensar en un indulto es Cristina", manifestó respecto a la posibilidad de indultar a la presidenta en caso de que sea juzgada en el juicio por la causa Vialidad.

Recordó, asimismo, que "el indulto es una rémora que ha quedado en la Constitución Nacional de la monarquía", y señaló que "nuestra justicia se parece más a una monarquía que a una democracia", porque "es una justicia selectiva, que se aplica en favor de poderosos y maltrata al servicio de justicia".



El presidente, dijo, en relación al comunicado oficial en defensa de CFK que "los tres poderes" del Estado "dictan actos de gobierno" y son "susceptibles de la crítica pública". Y añadió: "Como presidente tengo los mismos derechos que cualquier ciudadano, y tengo derecho a expresarme, máxime cuando uno ve lo que está pasando en la Justicia".

Al mismo tiempo, consideró que es "insostenible jurídicamente" la imputación contra la vicepresidenta Cristina Fernández en la causa por la obra pública, al advertir que la acusación "partía de una premisa insólita que decía que ella, como presidenta, no pudo no saber lo que pasaba".

"No se puede trabajar así el Derecho Penal como se está trabajando en la Justicia federal argentina", expresó y sentenció: "Estoy seguro de que en esta causa Cristina no tiene nada que ver, no cometió ninguno de los delitios que se le atribuyen" en el alegato por el fiscal Diego Luciani.

"Es de una debilidad todo lo que ha hecho", señaló Fernández sobre el fiscal que lleva adelante la investigación en el juicio oral por la obra pública en Santa Cruz.

Noticia en desarrollo...