“La inflación sigue siendo preocupante, no la va a parar este gobierno”

Así lo manifestó el economista Julio Moreno, haciendo un balance de las primeras tres semanas de la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía de la Nación. Si bien dijo que tiene “chances”, no se ven soluciones de fondos para empezar a crecer.

“Esta fue una semana de romances, son todas medidas que se anunciaron pero se están implementando pocas. Hay que ver el impacto del dólar soja, hay temas que se están negociando con el campo y con otras instituciones”, manifestó.

Moreno sostuvo que si bien se nota una férrea decisión política de bajar los gastos, sobre todo con la implementación de la quita de subsidios, “el perjuicio para la sociedad va a ser muy fuerte, lamentablemente son temas que tocan de lleno a la sociedad”.

De acuerdo al análisis del economista, hasta la semana pasada no había restricciones para la clase política, “daba la sensación que al ajuste lo estaban pagando los privados y los ciudadanos, pero con lo que anticipó el viceministro Rubinstein, con un gran consenso político, a pesar de las crónicas del Kirchnerismo puro, de ajustes a la clase política, saben que ya están jugando con las ultimas chances”.

El economista advirtió que no se ven soluciones de fondos para empezar a crecer. “La inflación sigue siendo un tema muy preocupante y no lo va parar este gobierno, va a seguir subiendo. Va a persistir el conflicto social. Me preocupa cuando se habla de la reconversión de los planes sociales a trabajo genuino cuando en definitivas no estamos viendo absolutamente ninguna medida para incentivar a las pymes”, dijo.

Moreno observó que hay un discurso que va por un lado y la realidad que va por el otro. “Hay un esquema de romance de la economía, a nadie le conviene hablar de un proceso de hiperinflación. Le demos unas chances, está preparando un viaje para conseguir créditos, se habla de una refinanciación con el fondo, hay una cierta predisposición a nivel nacional e internacional para que argentina no caiga en default y no vaya a una hiperinflación”.