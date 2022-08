Paula Benavides: El caso Colque "creo que nos ha fortalecido"

Durante el programa SinVueltas producido por InformateSalta, el periodista Federico Storniolo entrevistó a la concejal capitalina Paula Benavides, del partido Salta Independiente, quien brindó detalles sobre los temas más destacados que se trataron en las sesiones de los últimos días.

"Lamentablemente se suscitó esta cuestión de una noticia que tomo estado publico y creo que tanto como partido y concejo actuamos rápidamente", comenzó diciendo en referencia a lo que se vivió en el órgano con Ricardo Colque.

En la misma línea comentó que no poseían información al respecto, por esto solicitaron la misma y a Colque le pidieron que tome licencia sin goce de haberes.

"A partir de las contestaciones decidimos hacer algo más radical sin hacer una presunción de su culpabilidad", agregó más tarde antes de considerar que: "Quien tiene que resolver la cuestión de fondo es la justicia".

La edil aumentó su tono para apuntar: "Vemos por parte de algunos sectores el aprovechamiento. Salta Independiente siempre fue contundente en decir no vamos a tapar ningún hecho queremos que esto se investigue en la justicia".

"Yo creo que nos ha fortalecido como espacio en primer lugar por la contundencia de las decisiones que hemos tomado", cerró para pasar a otro tópico.

Consultada sobre su opinión acerca de la forma de renovación de los Concejos Deliberantes que aprobó el Poder Legislativo, Benavides criticó: "Nadie tuvo participación en el debate, apenas se presentó el proyecto lo planteamos".

"Solicitamos el poder intervenir mediante representantes de cada cuerpo legislativo, a mi personalmente el autor me lo remitió pero no hubo más dialogo. Lamento que esto no se haya suscitado", sentenció.