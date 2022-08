"No podemos ser rehenes del kirchnerismo", la crítica de Nanni tras la suspensión de la sesión

Luego de días de tensión por el pedido de prisión para Cristina Fernández de Kirchner, como así los enfrentamientos que sus seguidores realizaron contra la policía de la Ciudad de Buenos Aires afuera de la casa de la vicepresidenta, se suspendió la sesión que estaba prevista a realizarse en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación.

Según afirmaron desde el oficialismo, con este escenario de dicha tensión preveían “cuatro o cinco horas de cuestiones de privilegio y eso iba a desnaturalizar el propósito de la Cámara de Diputados que es discutir leyes". Además, la postergación busca calmar los ánimos y evitar que los enfrentamientos lleguen al Congreso Nacional.

Al respecto de esta situación InformateSalta se comunicó con el diputado nacional Miguel Nanni, quien fue crítico de la suspensión de la sesión recalcando que son muchos los temas pendientes por tratar, como también que no es posible que el kirchnerismo tenga de “rehenes” la vida institucional además de las calles.

“Nosotros queremos sesionar, nada más y nada menos que debatir el pacto fiscal que es algo de debemos discutirlo, pero ante la conmoción política el kirchnerismo decidió esto”, espetó el legislador nacional por Salta quien repitió: “nosotros queremos que se sesione”.

Si bien Nanni recalcó en la necesidad de llamar a la paz social, subrayó que “ya no podemos ser rehenes del kirchnerismo, la prueba de que Cristina es culpable es esto, manda a las calles a su gente, si estuviera segura de su inocencia estaría con tranquilidad esperando la sentencia”.

En cuanto a la actividad pendiente en la Cámara Baja del parlamento argentino, el legislador dijo que hay una agenda intensa pendiente por tratar, donde hay un proyecto aguardando sus debates como el pacto fiscal, alivios fiscales, entre otros pero con esta medida sus discusiones se postergan y se atrasan.

“No podemos estar presos de esta situación”

Por último, Nanni señaló que tanto la suspensión como el contexto en que se da no es algo bueno para la vida institucional del país. “Es un clima de tensión enorme, la verdad no se puede manejar así el Gobierno, el Estado desde el kirchnerismo, no puede ser que el Estado detenga su proceder”, concluyó su parecer a nuestro medio.