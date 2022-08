Nanni tildó de torpe al Presidente y como "un disparate" sus dichos sobre Luciani

Fue durante una entrevista televisiva donde el presidente Alberto Fernández se refirió al pedido de prisión contra Cristina Kirchner en la causa vialidad, comparando al fiscal Diego Luciano con su par Alberto Nisman, hallado sin vida tras denunciar a la actual vicepresidenta. "Nisman se suicidó, espero que Luciani no haga algo parecido", aseveró el jefe de Estado.

Al respecto InformateSalta se comunicó con el diputado nacional Miguel Nanni, quien lamentó la comparación de Fernández, considerando también como incorrecta su intromisión dentro de la causa, en la cual es imperioso que solamente la Justicia se expida.

“Me pareció torpe, uno siente cada vez que escucha al Presidente que tiene un problema, claramente es una persona que no está a la altura de las circunstancias pero esta vez se metió en algo tan sensible como la muerte del fiscal Nisman, un hecho muy doloroso”, reflexionó primeramente.

El legislador amplió su postura apuntando a que el mismo presidente cambió sus versiones sobre el fallecimiento del fiscal. “Es un disparate lo que está haciendo y es una mancha a las instituciones”, consideró agregando que “debería dejar que la Justicia actúe”.

Ya de lleno sobre la causa Vialidad, Nanni dijo que su resultado debe dirimirse netamente en el ámbito judicial, viendo que “la abrumadora prueba” que hay contra la vicepresidenta. “El presidente con sus arengas y opiniones superficiales no revierte las acusaciones políticas, reconoce que hay hechos de corrupción pero que la responsabilidad es de Lázaro Báez, cuando él es parte de la cadena, aquí no se habla de un faltante de 1 o 2 millones, la fortuna de Cristina es sideral”, sentenció.

Por último y respecto a las versiones que planteaban un eventual indulto presidencial para Cristina Kirchner en caso de ser condenada, Nanni se opuso considerando que sería algo grave. “Es muy posible que la condenen pero sería un papelón que el presidente la indulte y de un costo político altísimo”, concluyó.