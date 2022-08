Incertidumbre del campo salteño por la rentabilidad y la provisión de insumos dolarizados

Luego de aquellas semanas complicadas donde no había gasoil para poder trabajar en las cosechas y preocupaba la producción, ahora el campo salteño lleva su preocupación ante la pérdida de la rentabilidad por las subas de los últimos meses como así el problema de los costos dolarizados en los insumos, lo cual lleva a un panorama incierto para los productores.

Al respecto de este escenario InformateSalta se comunicó con el productor Lucas Norris, titular de PROGRANO quien amplió los detalles del contexto al que ahora les toca enfrentar. “Con la falta de dólares a nivel nacional, lo que está impactando es la cantidad de productos que entran al país, vienen menos y a un costo más alto, se hace complicado tener la disponibilidad que el productor necesita, eso también afecta a la rentabilidad”, aseveró.

Con este primero pantallazo, Norris comentó que el costo de los productos “aumentó, con la cuestión de la logística, la falta de materias primas, y después tenés el complemento argentino que no hay dólares y no dejan ingresar toda la mercadería al país”.

Dicho esto no dudó en señalar que significa un impacto directo al productor quien “tiene un esquema o una estrategia para controlar ciertas malezas, insectos, enfermedades, pero al no tener la disponibilidad de los productos en tiempo y forma, debe cambiar sus estrategias”, lo que igualmente conlleva un impacto en el costo, rearmando sus números y sus cálculos de si es rentable o no su trabajo.

Asimismo el titular de PROGRANO puso como ejemplo de la suba en los costos el glifosato, un herbicida, que en comparación al año pasado tuvo un aumento del 100% en su valor. “Esto está empezando a querer estabilizarse pero sobre un precio mucho más amplio”, manifestó.

Con todo esto, ¿qué puede esperar el sector del campo para lo que resta del 2022? “El productor lo que trata de hacer es cubrirse, cerrar los precios de su mercadería a futuro que está atada a lo que pueda venir, en función a las lluvias y a la incertidumbre de no saber cuánto terminará rindiendo”, sentenció para concluir.