El río Bermejo se tragó una máquina que trabajaba en sus márgenes

De vez en cuando, el río Bermejo es noticia por los múltiples acontecimientos que ocurren tanto en sus aguas como en sus márgenes. En este caso, el cauce se tragó a una maquinaria pesada cuando estaba en pleno trabajo en una de sus defensas.

¿Qué fue lo que pasó? Según la información que compartió Canal 9 Multivisión, este episodio ocurrió durante el martes, pasado el mediodía siendo la protagonista del episodio una máquina perteneciente a una empresa tercerizada de Catamarca que fue contratada por Vialidad Nacional.

Esta máquina, junto a otras y sus operarios, está trabajando en reforzar la defensa de la cabecera sur del Bermejo, con la intención final de cambiar el curso del agua para trabajar en la cabecera norte del puente carretero debido al daño que tiene.

No obstante y en plena labor, esta topadora de tamaño “chico” se cayó sobre el río, quedando una punta sumergida en el agua y con su brazo mecánico en una posición que parecía estar aferrándose a la tierra, como se pudo ver en las imágenes que se viralizaron de lo ocurrido.

Si bien aún no están aclaradas las circunstancias puntuales por las que la máquina terminó dentro del río, los medios que trataron de hablar tanto con la empresa y con los operarios no obtuvieron respuestas, solo rechazos de los mismos quienes se mostraron enojados por su presencia. Sin embargo, el operario que estaba dentro de la topadora no habría sufrido lesiones.