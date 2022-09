Cuestionan la inacción de los legisladores nacionales por los recortes a la discapacidad

Prestadores de servicios a personas con discapacidad se manifiestan desde hace 3 días por las calles salteñas solicitando el pago de la deuda que mantienen desde marzo. Hace casi 6 meses que no cobran.

Al respecto, el concejal Guillermo Kripper criticó con dureza a los senadores y diputados nacionales por Salta por no haber intermediado en pos de encontrar una solución al problema. “Estando en Buenos Aires varios días a la semana, pueden ir a tocar una puerta y decir hay gente en Salta reclamando por un problema muy sensible, cosa que no se hizo y la gestión no llegó nunca. La inacción de los legisladores nacionales fue realmente lamentable”, dijo.

En este sentido, contó que buscó en las redes sociales de los legisladores para ver si había alguna novedad en relación a este tema, sin embargo, su desilusión fue enorme, porque se encontró con tuits que ni siquiera hacen mención a lo que sucede.

“La verdad me sorprendí porque vi un video de un senador nacional de renombre preocupado por los vecinos de Recoleta en ciudad de Buenos Aires y las manifestaciones a favor y en contra de Cristina. Busqué a otro que, desde Tartagal, un senador, se graba un video diciendo Cristina lamentablemente no voy a estar en Buenos Aires para apoyarte. Los otros ni aparecieron. En la agenda había un problema grave de gente que trabaja para personas con discapacidad”, expresó.

Esta tarde no podré estar acompañando a la compañera y vicepresidenta @CFKArgentina en la reunión con legisladores de @SenadoArgentina. Desde mi querida Tartagal le envío la solidaridad y respaldo de toda la militancia del Norte de Salta.@Senadores_Todos @Diputados_Todos pic.twitter.com/TyDPMPpLgZ — Sergio Oso Leavy (@ElOsoLeavy) August 30, 2022

Asimismo, detalló que solo una diputada nacional se refirió a la problemática y expresó su repudio. “Con el repudio no alcanza, puede repudiar cualquier vecino de la ciudad de Salta, pero con la responsabilidad de una legisladora nacional, no podemos hablar de repudio, tenemos que tocar una puerta y buscar una solución. Con repudio no come la gente, con repudio el docente y los alumnos no pueden continuar en clases, como van a pagar en un supermercado con repudio, no, tenemos que brindar soluciones concretas. Basta de vender humo, el repudio puede ser para un vecino, pero no para un legislador nacional que necesita traer respuestas a los ciudadanos de Salta. Lamento la inacción de los diputados y senadores nacionales con este tema gravísimo”, concluyó.